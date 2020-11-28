BOTAŞ’a “Sürdürülebilir Liderlik” Ödülü

BOTAŞ, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmalarıyla, BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri “Sürdürülebilir Liderlik” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri, 2012 yılında kurulan ve merkezi ABD olan, Business Intelligence Group tarafından, 2016 yılından bu yana her yıl dünya çapında alanında en büyük şirketlerin katılımıyla düzenlenmekte.

Business Intelligence Group tarafından düzenlenen BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin 2020 yılı sahipleri belli oldu.

“Sürdürülebilir Liderlik” kategorisinde Türkiye’nin gururu

“Türkiye’nin Havasını Değiştiriyoruz” ilkesiyle proje ve faaliyetlerini sürdürürken çevreye olan duyarlılığı ve gelecek nesiller için enerji verimliliğine gösterdiği özenle enerji sektöründe Türkiye’de öncü, dünyada sayılı kuruluş arasında yer alan BOTAŞ, yeni bir başarıya daha imza attı.

Business Intelligence Group tarafından düzenlenen BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin 2020 yılı listesinde “Sürdürülebilir Liderlik” kategorisinde Türkiye’nin gururu BOTAŞ oldu. BOTAŞ, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmalarıyla “Sürdürülebilir Liderlik” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

BOTAŞ’ın Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

BOTAŞ’ta 2018 yılı Aralık ayında başlatılan enerji verimliliği çalışmaları kapsamında; Farkındalık oluşturmak için kurum personeline çok sayıda eğitim verildi, ayrıca “Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Çalıştayı” organize edildi. Kuruluş genelindeki eski soğutma/ısıtma/havalandırma sistemleri; enerji verimliliği sınıfı yüksek olanlarla değiştirildi. Kuruluş genelindeki eski aydınlatmalar; enerji verimliliği yüksek LED aydınlatmalarla değiştirildi. Pompa istasyonlarında bulunan elektrik motorları; enerji verimliliği yüksek motorlar ile değiştirildi; atıl durumda bulunan pompaların bakım ve onarımı yapıldı. Kuruluş genelinde en yüksek enerji tüketimi doğal gaz iletiminde kullanılan kompresörlerden kaynaklanmaktadır. Burada gerçekleştirilen optimizasyon çalışmalarıyla kompresörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık yüzde 34 oranında tasarruf sağlandı.

Binalarda mantolama uygulaması yapıldı, kapı ve pencereler ısı yalıtımlılarla değiştirildi.

Genel Müdürlük binası çatısına ve petrol boru hattı vana istasyonlarına güneş panelleri yerleştirildi.

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisine 1MW kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) kuruldu. Buna ilave olarak 7.4 MW kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) Projesi ve 5 MW kapasiteli RES (Rüzgâr Enerji Santrali) kurulması çalışmalarına başlandı.

Bu çalışmalarla; doğal gaz, elektrik ve fueloil gibi enerji kaynaklarının tüketiminden oluşan toplam enerji tüketim miktarının yıllar itibarıyla değişimine bakıldığında; 2017 yılında yaklaşık 373 Bin TEP olan toplam tüketiminin 2019 yılı sonunda yaklaşık yüzde 28.1 azalarak 105 Bin TEP enerji tasarrufu sağlandığı görülmekte.

Bu sayede; 562,7 bin ton karbon salınımı engellenmiş olup bu rakam 80 bin adet ağaca eş değerdir. Ayrıca; 114,75 milyon Sm3 doğal gaz ya da 488,3 bin ton taş kömürü ya da 105 bin ton petrol eşdeğerinde enerji doğal kaynak kullanımı önlendi.