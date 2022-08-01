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BOTAŞ'tan zam açıklaması!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre elektrik santrallerinin kullandığı doğal gazın fiyatı yüzde 10 zamlandı. Haneler ve sanayiye satılan doğal gazın fiyatında ise değişiklik yapılmadı. Buna göre elektrik üretiminde kullanılan gaza 1 yılda yüzde 567 zam yapılmış oldu.

Ekonomi 01.08.2022, 15:13 01.08.2022, 15:30
BOTAŞ'tan zam açıklaması!

DOĞAL GAZ ZAM ORANI(ELEKTRİK ÜRETİM) YÜZDE 10 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 10 artışla 13 bin 750

 BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı tarifeye nisan ayında yüzde 44,29 zam yapmış, mayıs ayında tarife sabit kalmıştı. Haziran ayında yüzde 16,28 zam yapma kararı alan şirket, temmuzda yine tarifeyi sabit bırakmıştı.

Buna göre elektrik üretiminde kullanılan gaza 1 Yılda Yüzde 567 zam yapılmış oldu.

#BOTAŞ
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