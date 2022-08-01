BOTAŞ'tan zam açıklaması!

BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı tarifeye nisan ayında yüzde 44,29 zam yapmış, mayıs ayında tarife sabit kalmıştı. Haziran ayında yüzde 16,28 zam yapma kararı alan şirket, temmuzda yine tarifeyi sabit bırakmıştı.

Buna göre elektrik üretiminde kullanılan gaza 1 Yılda Yüzde 567 zam yapılmış oldu.