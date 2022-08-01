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Bakan Soylu: “3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu ‘Planlı Provokasyon’ en ağır şekilde cezalandırılacaktır”
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BOTAŞ'tan zam açıklaması!
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre elektrik santrallerinin kullandığı doğal gazın fiyatı yüzde 10 zamlandı. Haneler ve sanayiye satılan doğal gazın fiyatında ise değişiklik yapılmadı. Buna göre elektrik üretiminde kullanılan gaza 1 yılda yüzde 567 zam yapılmış oldu.
Ekonomi 01.08.2022, 15:13 01.08.2022, 15:30
DOĞAL GAZ ZAM ORANI(ELEKTRİK ÜRETİM) YÜZDE 10 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 10 artışla 13 bin 750
BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı tarifeye nisan ayında yüzde 44,29 zam yapmış, mayıs ayında tarife sabit kalmıştı. Haziran ayında yüzde 16,28 zam yapma kararı alan şirket, temmuzda yine tarifeyi sabit bırakmıştı.
Buna göre elektrik üretiminde kullanılan gaza 1 Yılda Yüzde 567 zam yapılmış oldu.