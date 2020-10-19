Borsa İstanbul'da gong Kontrolmatik için çaldı

Türkiye’nin önde gelen, CFE Media and Technology’nin yayınladığı listeye göre ise 2020’de dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik Teknoloji’nin Gedik Yatırım’ın tek yetkili yatırım kuruluşu olduğu 50 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı, 12-13 Ekim tarihlerinde 1,3 milyar TL tutarında 26 kat üzerinde talep toplanarak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kontrolmatik’in 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki halka arzında, bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8,7 katı talep geldiği bildirildi. Toplamda ise Kontrolmatik halka arz büyüklüğünün 26,3 katı talep toplanırken, 18.255 adet bireysel ve 57 adet kurumsal yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.

Şirketin Borsa İstanbul’da yapılan gong töreninde konuşan Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, şirket hisselerinin gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aslanhan “Bugün Borsa İstanbul ana pazarda işlem görmeye başlamamızın ilk günü. Öncelikle bize güvenerek şirketimize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılara çok teşekkür ediyorum. Halka arza giderek şeffaflaşma ve prestij odaklı bir adım atmayı hedefledik. Halka arzdan elde edilecek fon kaynaklarını AR-GE, yeni yatırımlar, ihracata yönelik faaliyetler ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağız. Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı. Şimdi yatırımcılarla, yeni ortaklarımızla birlikte bu şirketi daha da ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

24 ülkede 300 proje

Kuruluşundan bu yana Kontrolmatik olarak sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 24 ülkede 300’ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini belirten Aslanhan, “Türkiye’de kamu ve özel sektör ile çok önemli projelere imza atarken, dünya genelinde de bir Türk şirket olarak kendimizi kanıtladık. 5 ülkede (Türkiye, Irak, Kenya, Kuveyt, Gine) proje ofisimiz bulunuyor. Şimdiye kadar yaptığımız projeler enerji, madencilik, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörü gibi çok geniş bir yelpazede ve Türkiye’nin kendi alanında mühendislik ve anahtar teslim projelerde önde gelen firmasıyız” sözlerini kullandı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen gong töreni sırasında yaptığı konuşmasında “Borsanın esas faydası büyüyen şirketlerimize kaynak bulmak. Yatırımcı sayımız ne kadar çok olursa bunu yapmamız o kadar mümkün. Yerli yabancı bireysel kurumsal tüm yatırımcıların dengeli yer aldığı bir tablo çok güzel. Son yıllarda yerli yatırımcı sayımız arttıkça, fonlarımız büyüdükçe bunu yakaladık. Devam ettirmek hepimizin sorumluluğu” dedi.

Törende Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi T.Metin Ayışık, Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Tanrıöver, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ÜNSALAN, Halit ÜNSALAN gongu çalan isimler oldu.