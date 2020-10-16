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Borsa haftayı yükselişle kapattı

BİST

Ekonomi 16.10.2020, 18:13
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Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 1,04’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,04’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 12.30 puanlık artışla 1.192,73 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 19,3 milyar lira oldu.

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