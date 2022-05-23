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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,84’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 23.05.2022, 10:09 23.05.2022, 10:20
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,84’lük yükselişle başladı. Endeks, 20 puanlık artışla 2.392,34 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi 0,71 değer kazandı.