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Borsa günü yatay kapattı

Borsa, günü yüzde 0,03’lük düşüşle tamamladı.

Ekonomi 13.09.2021, 18:26
Borsa günü yatay kapattı

Borsa, günü yüzde 0,03’lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 0,44 puanlık azalışla 1.438,28 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 arttı.

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