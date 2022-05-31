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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 31.05.2022, 10:14 31.05.2022, 11:02
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı. Endeks, 11,75 puanlık artışla 2.538,89 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 azaldı.