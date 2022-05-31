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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı.

Ekonomi 31.05.2022, 10:14 31.05.2022, 11:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı. Endeks, 11,75 puanlık artışla 2.538,89 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 azaldı.

#borsa
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