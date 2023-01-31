Borç yapılandırmadan yararlanacak kişi sayısı belli oldu

Devlete olan tüm borçları kapsayan yapılandırma yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

Yapılandırma kapsamına giren vergi alacağı toplam 521 milyar lirayı bulacak.

KAÇ KİŞİ YARARLANABİLECEK?

Yapılandırmadan yararlanabilecek vergi borçlusu sayısı 14 milyon 156 bin 341 kişi.

Dava aşamasında olup yapılandırma kapsamına giren vergi borcu 181,2 milyar lira. Davalık vergi dosyası sayısı da 215 bin 511.

Yapılandırma kapsamına giren SGK prim alacağı 196 milyar lira. SGK'ya borcu bulunan kisi sayısı 14 milyon 613 bin 574'ü buluyor.

SGK ALACAĞINDAN 48 MİLYAR LİRA TAHSİLAT BEKLENTİSİ

Son yapılandırma yasası kapsamındaki gerçekleşme dikkate alınarak yapılan hesaba göre SGK alacaklarından 47,8 milyar lira tahsilat yapılması öngörülüyor.

Vergi borçlarından tahsilat tahmini 43,5 milyar lira olarak belirlendi.

4,6 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK

31 Aralik 2022'ye kadar olan ve 2 bin lirayı geçmeyen borçlar silinecek. Devletin silerek tahsilinden vazgeçeceği alacak toplamı 4,6 milyar lira.

1 milyon 435 bin 535 gencin 4,5 milyar lira tutarındaki öğrenim kredisi gecikme zammı silinecek.