Bitcoin'de sert düşüş sürüyor...

Bitcoin'i zirveye taşıyan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın kripto parada aşırı fiyatlama oluştuğuna ilişkin açıklamalarının ardından kripto parada görülen hızlı düşüş devam etti.

Pazartesi günü yüzde 17'ye varan düşüş gösteren kripto parada Salı günü de yüzde 10'u aşan gerileme kaydedildi. Hafta sonu 59 bin dolara yaklaşarak rekor kıran kripto para son satışların ardından 48 bin doların ardına kadar çekildi.

Son fiyatlamalarda hızlı düşüş görülse de Bitcoin fiyatları yıl başından bu yana yüzde 66 prim yaptı.

Elon Musk'ın açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Microsoft'un patronu Bill Gates'in eleştirel açıklamaları da kripto para piyasasında öne çıkan unsurlar oldu. Yellen New York Times'ın ev sahipliği yaptığı bir konferansta Bitcoin konusunda da uyarıda bulundu ve "Bitcoin oldukça spekülatif, insanlar dikkatli olmalı, genellikle yasadışı finans için kullanılan Bitcoin verimsizdir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar Bitcoin'e yönelik eleştirileri desteklerken bazı teknik göstergelerden de aşırı alım sinyalleri geldi. Göreceli güç endeksi Bitcoin'de aşırı alım seviyesine işaret etti.

ELON MUSK 1 GÜNDE 15 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Elon Musk, Tesla hisselerinde Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi.

Eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşayan Tesla, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemişti. Analistlerin değerlendirmelerine göre hisselerdeki düşüş, Musk’ın haftasonu Bitcoin ve Ethereum’un değerinin üzerinde olduğunu söylemesinden kaynaklandı.