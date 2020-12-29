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Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Birleşik Krallık Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ekonomi 29.12.2020, 20:56
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Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Video konferans yöntemi ile yapılan törende açıklamalarda bulunun Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bugün ilişkilerimiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması ile belirsizlikler ortadan kalkıyor. Ticaretimiz sorunsuz şekilde devam edecek. Bugün itibarıyla Birleşik Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Gümrük Birliği’nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adımın atıldığını belirten Pekcan, “Geçen yıl Birleşik Krallık ile ihracatımız 11.2 milyar dolar, ithalatımız 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyorlar. STA’nın karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler.” açıklamasında bulundu.

GEÇEN HAFTA UZLAŞILMIŞTI

Anlaşmanın Arçelik ve Ford Otosan gibi İngiltere’de yüksek satış hacmine sahip Türk şirketler için de olumsuz rekabet koşulları risklerini ortadan kaldıracağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere’nin Brexit sonrası birlik ile ticaret ilişkilerini düzenleyecek anlaşmada uzlaşıya geçen hafta varılmıştı.

İngiltere’nin Türkiye’nin çok önemli bir ticaret ortağı ve ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu belirten İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Zeytinoğlu, “Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret geçtiğimiz yıl 25.25 milyar dolar oldu. Bu senenin ilk on bir ayında ise Covid-19 koşullarına rağmen İngiltere’ye 10 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Bugün imzalanacak olan serbest ticaret anlaşması bu ticaretin devamlılığını sağlayacak” dedi ve ekledi:

“Bunun için anlaşmanın hemen yılbaşında yürürlüğe girmesi gerekecek. Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yapan altın, tekstil, hazır giyim, otomotiv, ev aletleri, makine ve demir çelik gibi sektörler ve Birleşik Karalık’tan ithalat yapan sektörler bir süredir anlaşmasız Brexit ihtimali sebebiyle endişeli idi. Bu anlaşma ile rahat bir nefes alındı.”

Zeytinoğlu, bugünkü anlaşmanın Türkiye ve Birleşik Krallık arasında sanayi ürünlerinde serbest ticareti devam ettirdiğini belirterek, iki ülke arasında ticari ilişkinin hizmetler ve tarım gibi diğer sektörlere de genişletilmesi için ticaret anlaşması müzakerelerinin yeni dönemde devam edebileceğini söyledi.

Garanti Yatırım notunda ise ocak-ekim döneminde Birleşik Krallık ile 9 milyar dolar ihracat, 4.5 milyar dolar ithalat ilişkisi bulunan Türkiye’nin nette 4.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekildi.

ARÇELİK, FORD OTOSAN GİBİ ŞİRKETLER İÇİN RİSK ORTADAN KALKTI

Garanti Yatırım halka açık şirketlere etkisine ilişkin analizinde ise Arçelik’in beyaz eşya sektöründe Beko markasıyla İngiltere’de toplam beyaz eşya pazarının lideri olduğuna dikkat çekilerek, “Serbest Ticaret Anlaşması olmasaydı Arçelik'in vergi avantajını dolayısıyla rekabet gücünü ve güçlü konumunu kaybetme riski vardı. Serbest Ticaret Anlaşması ile Arçelik bu vergi avantajını devam ettirecek olup ve İngiltere'de güçlü konumunu sürdüreceğini düşünüyoruz” denildi.

Raporda İngiltere’nin Ford Otosan’ın en yüksek satış hacmini yaptığı pazar olduğuna da dikkat çekilerek, “Anlaşmanın bugün imzalanması sevkiyatlarda herhangi bir gecikme yaşanmamasına işaret ettiği için olumludur” denildi.

Türkiye geçen yıl İngiltere’ye 11.3 milyar dolar ihracat yaptı. İngiltere’ye yapılan ihracat toplam ihracatın %6.2’sini oluşturdu.

İngiltere, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı konumunda bulunuyor. (keynek:sozcu.com)

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