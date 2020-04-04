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Bir düştü bir yükseldi... Altın neden yükseliyor?

Corona virüsü altın fiyatlarını da etkiliyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

Bir düştü bir yükseldi... Altın neden yükseliyor?

Corona virüsü altın fiyatlarını da etkiliyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:33
2011 Okunma
Bir düştü bir yükseldi... Altın neden yükseliyor?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ve yaşanan, ekonomik, siyasi gelişmeler nedenlerle zirveye çıkan altın fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 350 lira oldu. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 350,49 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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