Biotrend Enerji’den geri dönüşüm işbirliği

Biotrend Enerji, plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanarak Türkiye’nin ilk ticari ölçekli atık plastik geri dönüşüm tesisini kurmayı planlıyor.

Biotrend Enerji, Türkiye’de kurmayı planladığı plastik geri dönüşüm fabrikasında Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisini kullanacağını duyurdu. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacak. Tesis, tamamlandığında Türkiye’de Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisi kullanılarak ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak.

Kurulması planlanan gelişmiş geri dönüşüm tesisinin, Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisini kullanarak yılda 30 bin metrik ton karışık plastik atığı Honeywell geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürme kapasitesine sahip olması bekleniyor. Tesisin ömrü boyunca başlatma, devreye alma ve teknik destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları ve teknik hizmetler Honeywell UOP, tarafından sağlanacak.

Atık yönetimi konusunda sektöre sektöre öncülük edilecek

Honeywell ve Biotrend Enerji arasında Türkiye’de gelişmiş plastik atık geri kazanımı konusundaki iş birliğinin başlangıcı niteliğindeki proje kapsamında, tarafların gelecekte yeni plastik atık geri dönüşüm tesislerinde iş birliğine devam etmeleri tasarlanıyor.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, Biotrend Enerji’nin atık yönetimi konusundaki deneyimi Honeywell teknolojisiyle desteklenerek Biotrend Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacağını kaydetti.

Biotrend Enerji CEO’su Vardı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Honeywell ile birlikte bu alanda sektöre öncülük edeceğimize inancım tam. Biotrend Enerji’nin atık yönetimi konusundaki deneyimi Honeywell teknolojisiyle desteklenerek Biotrend Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacak. Dünyada mevcut teknolojiler ile mekanik ayırma tesislerine gelen atıklardan plastik geri kazanım oranı limitliyken, Biotrend halihazırda mekanik olarak geri dönüştürülmüş malzemelerin yalnızca küçük bir kısmını geri kazanabiliyor.Bununla birlikte, bazı plastik atıklar kontaminasyon ve plastik üretiminde kullanılan boya ve katkı maddelerinin neden olduğu belirli proses kısıtlamaları nedeniyle mekanik olarak geri dönüştürülemiyor. Mekanik olarak geri dönüştürülemeyen plastikler halihazırda ya Atıktan Türetilmiş Yakıta (ATY) dönüştürülüyor ya da katı atık sahalarında depolanıyor. Honeywell UpCycle Process Teknolojisi’nde de kullanılan kimyasal geri dönüşüm sayesinde işlenebilen plastik atıklar çeşitlenirken, Biotrend’in döngüsel malzemelerin geri kazanım hacimlerini artırma çabaları da destekleniyor” dedi.

18 tesiste yılda 4.5 milyon ton atık işleniyor

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise yaptığı açıklamada, “Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisi, Biotrend’in küresel bir sorun olan plastik atık meselesine ilişkin Türkiye’de çalışmalar yürütmesini sağlayacak. Türkiye, geri dönüştürülebilen plastik çeşitliliğini artırabilecek. Bu da yeni plastik üretimi için fosil hammaddelerin bir kısmına alternatif getirme potansiyeli sunuyor. Bugünkü duyuru, Honeywell’in ABD, İspanya ve Çin’deki son duyurularına ek olarak UpCycle Process Teknolojisi’nin kullanım alanını daha da genişletiyor. Türkiye’de entegre atık yönetimi sektörünün öncüleri arasında yer alan Biotrend Enerji, Türkiye’deki ön lisansı alınmış ve yatırımları devam eden tesisler ile birlikte 18 tesisinde yılda 4 milyon 500 bin ton atık işliyor. Biotrend Enerji’nin faaliyet alanları arasında atık ayırma, atık bertaraf, atıktan türetilmiş yakıt (ATY), atık yakıt hazırlama ve tedarik, organik gübre (kompost), buhar satışı, seracılık ve karbon sertifikası yer alıyor. Honeywell’in UpCycle Process Teknolojisi, atık plastiği RPF’ye dönüştürmek için endüstri lideri moleküler dönüşüm, piroliz ve kirletici madde yönetimi teknolojisinden yararlanan ve daha sonra bunu yeni plastikler oluşturmak için kullanılan hazır bir teknolojidir. UpCycle Process Teknolojisi, geri dönüştürülebilen plastik türlerini, renkli, esnek, çok katmanlı ambalajlar ve polistiren dahil olmak üzere, normalde geri dönüştürülmeyecek olan atık plastiği de içerecek şekilde genişletiyor. Honeywell, 2035 yılına kadar faaliyetlerinde ve tesislerinde karbon nötrlüğü sağlamayı taahhüt ediyor. Bu taahhüt, şirketin operasyonlarının ve tesislerinin sera gazı yoğunluğunu önemli ölçüde azaltma konusundaki sicilinin yanı sıra müşterilerinin çevresel ve sosyal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan onlarca yıllık inovasyon geçmişine dayanıyor. Honeywell’in yeni ürün sunumu için araştırma ve geliştirme yatırımlarının yaklaşık yüzde 60’ı, müşterileri için çevresel ve sosyal sonuçları iyileştiren ürünlere yöneliktir” bilgisini verdi.