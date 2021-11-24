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Benzin, motorin ve otogaza tarihi zam geliyor!
Dolar kurundaki yükselişin ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza ise 65 kuruş zam geliyor.
Ekonomi 24.11.2021, 10:20
Dolar kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor.
Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.
Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.