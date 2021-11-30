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BDDK'den faizsiz bankacılık düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Ekonomi 30.11.2021, 13:42
BDDK'den faizsiz bankacılık düzenlemesi

BDDK'nin bugün yürürlüğe giren tebliği ile katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Toplam 4 bölümden oluşan tebliğ ile katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının, müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilecek. Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması ise zorunlu olacak. Söz konusu bilgilendirme; sözlü, yazılı ya da uzaktan iletişim araçlarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, ürün ve hizmet alma sürecine dair yapılan bilgilendirmenin etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi edinmek, eksik ve yanlışları düzeltmek amacıyla örnekleme yöntemiyle yılda en az bir defa müşteri anketi yapılması zorunlu olacak. Anketlerde, müşterinin kendisine sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusundaki farkındalık ve memnuniyet seviyesi ölçülecek.

KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

Tebliğde, bankaların kurumsal internet sitesi üzerinden de faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişlerine dair kamuoyunu açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmesi zorunlu kılındı. Bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere bankaların, bilgi işlem altyapısını oluşturması, yeterli düzeyde idari ve teknik tedbirleri alması gerekecek.

Bu kapsamda bankalarca, "faizsiz bankacılık ürün ve hizmetlerinin mahiyeti ve işlem süreçleri", "faizsiz bankacılık işlemlerine uygulanan akitler çerçevesinde banka ürün ve hizmetlerinin dayanağını oluşturan akdin veya akitlerin türü, tarafların ilgili akit veya akitler çerçevesindeki konumu, hakları ve yükümlülükleri", "ürün ve hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları", "danışma komitesinin banka yıllık faaliyet raporu kapsamında yer verdiği; dönem içi faaliyetleri ve banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmeler" ile "danışma komitesi ve üyelerine ilişkin tanıtıcı bilgiler" hakkındaki bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden yer verilecek.

Ayrıca bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerinin tanımı ve mahiyeti, miktarı, ne şekilde tasarruf edildiği hususlarında kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirecek.

FAİZSİZ BANKACILIK DANIŞMA KOMİTESİ BAŞKANI YURT İÇİ YERLEŞİK OLACAK

BDDK, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'de de düzenlemeye gitti.

Düzenleme ile Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'nin tebliğ hükümleri kapsamında verilen görevleri düzenli şekilde yerine getirmesi için üyeleri arasından seçeceği başkanın yurt içinde yerleşik olması zorunlu kılındı. Danışma komitesinin bağımsızlığına ilişkin hükümlerin yeniden ele alındığı tebliğde, alınan kararların izleyen yılın ocak sonuna kadar danışma kuruluna raporlanması şartı getirildi.

Öte yandan, yapılan değişiklik ile eski tebliğde yer alan "bankanın internet sitesinde danışma komitesi ve üyelerine ilişkin bilgilere yer verilir" hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı
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