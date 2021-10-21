Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge’da boy gösterecek

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye tarafından Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen ve geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen girişim projesi “MediaMarkt Startup Challenge”ın kazananları yarın belli olacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, finale kalan 11 girişimcinin sunumlarını yapacağı etkinlik hem Türkçe hem de İngilizce dil seçeneğiyle online olarak yayınlanacak.

MediaMarkt, Türkiye’de başlattığı ve zamanla dünyaya yayılan “MediaMarkt Startup Challenge” projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri pazarla buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl Lenovo Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen projede finale kalmaya hak kazanan girişimciler, yarın düzenlenecek Challenge Day’de projelerini jüriye sunacaklar. Kazananları çeşitli ödüllerin beklediği projenin final etkinliği online olarak canlı yayınlanacak.

Yarışmanın web sitesi üzerinden herkese açık olarak düzenlenecek Challenge Day etkinliği, cuma günü saat 14.00’da başlayacak ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanacak.