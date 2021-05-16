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Bankalar faiz oranlarını güncelledi... İşte banka banka hoşgeldin faiz oranları

Merkez Bankasının, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıkladığı faiz kararı bankaların da faiz oranlarına birebir etki ediyor.

Ekonomi 16.05.2021, 11:30
Bankalar faiz oranlarını güncelledi... İşte banka banka hoşgeldin faiz oranları

Son toplantıda açıklanan yüzde 19'luk faiz oranının sabit tutulması kararının ardından birçok banka bu orana yakın bir faiz getirisi sunmaya başladı. 

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankalar vatandaşları Türk lirası ile mevduat hesaplarına çekmek için yarışıyor. 

Peki en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte güncel liste...

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.25

Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.00

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.00

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 17.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 18.50

Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.00

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.50

Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.75

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı  yüzde 18.00

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.25

ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 18.00

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 17.50

Turkish Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 19.25

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mayıs Faiz Oranı yüzde 18.00

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