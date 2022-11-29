Bankacılık sektörünün net kârı ilk 10 ayda yüzde 408 arttı

Bankacılık sektörü net kârı, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artışla 335 milyar 918 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ekim ayı verilerine göre, sektörün Ocak-Ekim dönemi net kârı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 408 artarak 335 milyar 918 milyon liraya yükseldi. Sektörün Ekim ayında net kârı ise yıllık yüzde 443 artışla 49 milyar 748 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ekim 2022 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 452 milyar 845 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 milyon TL arttı.

Ekim 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 7 trilyon 35 milyar 46 milyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 46, krediler toplamı yüzde 43,5, menkul değerler toplamı yüzde 50,2 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,23 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 57,4 artışla 8 trilyon 347 milyar 575 milyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 77,3 artışla 1 trilyon 265 milyar 585 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,23 seviyesinde gerçekleşti.