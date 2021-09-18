Balık tezgahlarında hamsi günü

Samsun’da günler öncesinde yaşanan palamut bolluğunun ardından şimdi de hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçı esnafı havaların soğumasıyla palamudun az çıktığını, hamsinin ise patlama yaptığını söyledi.

1 Eylül’de denizlerde balıkçıların av yasağının sona ermesiyle başlayan avcılık faaliyetleri devam ediyor. Samsun’da balık tezgahlarında ise bugün hamsi bolluğu yaşanıyor. Fiyatı 15-20 TL arasında olan hamsinin havaların soğumasıyla daha da ucuzlaması bekleniyor. Balık satıcıları en çok hamsi, mezgit, barbun sattıklarını ifade ettiler.

Bugün hamsi patlama yaptı

Hamsi bolluğu yaşandığını belirten balık satıcısı Onurcan Köse, "Hava şartlarından dolayı palamut biraz az çıktı. Bugün hamsi patlama yaptı. Hamsi hem irileşti hem de 20 TL’den satılıyor. Fiyatı şu an gayet iyi. Mezgit balığımız 15, istavrit 8 il 10 TL, çinakop 30 TL, barbunya 25 TL, uskumru 25 TL, kefal 20 TL’den satılıyor. Normalde hamsinin çıkma ayı 11. aydır. Hamsi daha da yağlanacak, daha da büyüyecek, daha da ucuz olacak. Vatandaş bu sene hamsiye doyacak, bol bol hamsi yiyecek" dedi.

Balık fiyatları hakkında bilgi veren balık satıcısı Kurtça Aydın ise, "Şu anda istavrit 10 TL, mezgit 10 TL şeklinde gidiyor. Havaların soğuduğu zaman 15, 20 TL de olabilir. Barbun 20-25 TL, palamut ise 20-25 TL arasında satılıyor. İnşallah bu sene hamsi bol olur. Hamsi bol olursa vatandaşın da yüzü güler, bizim de yüzümüz güler. Biraz havalar soğusun, hamsi biraz daha ucuzlasın. Havalar soğuduğun da hamsi hem yağlanır hem daha tatlı olur. Vatandaş dolabına koysun. Hamsi her zaman çıkmaz" diye konuştu.

Balık bolluğundan memnun olan vatandaşlar ise fiyatların normal düzeyde olduğunu söyledi.