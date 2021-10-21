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Balık bollaştı fiyatlar tezgahlara yansıdı

Zonguldak’ta balık fiyatlarının uygun olması hem de vatandaşı hem esnafı memnun etti.

Ekonomi 21.10.2021, 14:26
Balık bollaştı fiyatlar tezgahlara yansıdı

Zonguldak’ta balık fiyatlarının uygun olması hem de vatandaşı hem esnafı memnun etti.

Zonguldak’ta 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından tezgahlar hareketli günlerine dönmeye başladı. Aylardır istenilen fiyatlara düşmeyen balık fiyatları denizde balığın bollaşmasının ardından tezgahlara yansıdı. Tezgahlarda, iri mezgit 30 TL, Hamsi 20 TL, İstavrit 15 TL, Çinekop 30 TL, Palamut 40 TL’den satılıyor. Öte yandan balık fiyatlarının uygun olmasına vatandaşın alım gücünü arttırdı. Balık hali esnafı Bayram Yılmaz, “Hamsi baya iri. Bazıları ince oldukları için 15 TL satılıyor. Bakışın durumuna göre değişiyor. Bende bu balık fiyatlarla sezonu kapatırız. Şu gördüğünüz boş köpük 7 TL. Vatandaşın bilmediği bir şey var. Hamsi ağı 2 milyon. Bir kayıkta 50-60 kişi çalışıyor. Vatandaş cebinden çıkanı bilir" diye konuştu.

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