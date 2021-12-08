Bakan Yanık: "Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dö

Bakan Yanık: "Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak."