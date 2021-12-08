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Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar
Bakan Yanık: "Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dö
Bakan Yanık: "Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak."
Ekonomi 08.12.2021, 10:03
Bakan Yanık: "Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak."