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Bakan Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'yle ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) dünya genelindeki 5. bölgesel merkezi olarak Türkiye’yi ve İstanbul’u tercih etmesinin oldukça doğru ve yerinde bir seçim olduğunu belirterek, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor olacağız" dedi.

Ekonomi 22.01.2021, 16:06
2004
Bakan Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'yle ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanOECD İstanbul Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, değerli bir kazanım olan bu merkezin, hem Türkiye hem de Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan coğrafyayla ilgili önemli çalışmalar yapacağını söyledi. 

Pekcan, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi bir dönüşüme zorladığını, bu süreçte, uluslararası işbirliklerinin ne kadar önemli olduğunun, yıkıcı rekabetten ziyade, adil ve yapıcı rekabetin ne denli gerekli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, "Şimdi vakit, OECD’nin de sıklıkla vurguladığı gibi 'pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme' vaktidir. Bu çerçevede, OECD’den ve OECD İstanbul Merkezi’nden, ülkemiz, bölgemiz ve dünya adına önemli katkılar bekliyor olacağız. Biz de Türkiye olarak yapılacak tüm çalışmalarda etkin bir şekilde yer almaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

OECD’nin kurucu üyelerinden birisi olan Türkiye ile OECD arasında uzun süredir devam eden değerli bir işbirliği bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak OECD çalışmalarını yakından takip etmekle kalmadığımızı, aynı zamanda pek çok çalışmaya etkin katkıda bulunduğumuzu vurgulamak isterim. Merkezin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlatıyor olacağız" dedi. 

'İstanbul Merkezi, OECD’nin küresel erişim ve etkinliğini güçlendirecek'

Pekcan, OECD İstanbul Merkezi'nin sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma konularında öncü ve saygın bir uluslararası kuruluş olan OECD’nin politika önerilerinin, standartlarının ve yöntemlerinin bölgeye yayılabilmesine katkı sunacağına işaret ederek, OECD’nin küresel erişim ve etkinliğini güçlendireceğini vurguladı. 

OECD İstanbul Merkezi'nin, bölge ülkelerinde ihtiyaç duyulabilecek sosyoekonomik reformların hızlandırılması yönünde, düşünsel ve teknik girdiler sunabileceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere, Türkiye olarak hiçbir zaman içine kapanık ve sadece kendi menfaatleri peşinde koşan bir ülke olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bugüne kadar bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik başta olmak üzere, her türlü küresel işbirliğinin yapıcı ortağı olduk. Gerek tek taraflı yardımlarımız ve teknik destek çalışmalarımızla gerekse uluslararası inisiyatiflere sunduğumuz etkin katkılarla, ülke olarak, bölgesel ve küresel işbirliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. OECD İstanbul Merkezi’nin de bölgesel ve küresel dayanışma ve eşgüdüm anlamında önemli hizmet ve katkılarda bulunmasını umuyoruz. İnanıyoruz ki OECD İstanbul Merkezi, tüm paydaşlarına ekonomik büyümeyi sağlamanın etkili, sürdürülebilir ve kapsayıcı yolları ile ilgili aydınlatıcı katkılar sunacaktır."

Pekcan, "sürdürülebilirlik" ve "kapsayıcılık" ana başlıkları altında, rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yatırım, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, kapasite geliştirme, ekonomik dayanıklılık, bağlantılılık ve yeşil büyüme gibi alanların OECD İstanbul Merkezi’nin odaklanacağı önemli çalışma alanları olacağını söyledi. Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kullanımı için İstanbul’un en merkezi konumlarından birisinde bir ofis tahsis etmiş bulunmaktayız. Merkez, ilk etapta 5 yıllık bir süre için kurulmuş olacak. Ancak biz biliyoruz ki ortaya çıkaracağı seçkin çalışmalar sonucunda bu merkez, daha uzun yıllar boyunca İstanbul’da kalacaktır. Türkiye olarak, merkezin layıkıyla faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla her yıl 1 milyon avro tutarında bir gönüllü katkı sağlayacağız" diye konuştu. 

'OECD’nin Türkiye’yi ve İstanbul’u seçmesi oldukça doğru ve yerinde bir seçim'

Bakan Pekcan, merkezin çalışmalarını sorunsuz ve etkin şekilde sürdürmesi için de gerekli tüm desteğin verileceğini ifade ederek, 1 Haziran itibarıyla görevini devredecek olan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'nın 15 yıldır bulunduğu görev döneminde OECD'nin bir düşünce kuruluşundan çok uygulama kuruluşuna dönüştüğünü ve küresel etkinliğinin arttığını belirtti. 

Türkiye olarak, yeni Genel Sekreter’den de beklentilerinin Gurria’nın sergilediği vizyonu devam ettirmesi ve geliştirmesi olduğunu dile getiren Pekcan, "OECD’nin dünya genelindeki 5. Bölgesel Merkezi olarak Türkiye’yi ve İstanbul’u seçmesi oldukça doğru ve yerinde bir seçimdir. İstanbul her zaman tarihin, medeniyetlerin, kültürün, doğanın, ticaretin ve insanların buluştuğu canlı bir metropol olmuştur. OECD İstanbul Merkezi’nin bu şehrin çok kültürlü ve renkli yapısından fazlasıyla istifade edeceğini değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

#pekcan #bakan #ruhsar
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