Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızın ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 29.6’sını kapsamasını hedefliyoruz."