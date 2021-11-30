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Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: “İnsanların sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri ciddi bir sorundur ve biz bu sorunu çözeceğiz”
Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızın ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 29.6’sını kapsamasını hedefliyoruz."
Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızın ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 29.6’sını kapsamasını hedefliyoruz."
Ekonomi 30.11.2021, 11:10
Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızın ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 29.6’sını kapsamasını hedefliyoruz."