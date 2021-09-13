Bakan Özer: 'Öğrencilerimiz ile ilgili şu anda ne aşı ne de PCR hiçbir zorunluluk yok'

BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Benim için en kritik konu, eğitimde fırsat eşitliği. Öğrencilerimiz ile ilgili şu anda ne aşı ne de PCR hiçbir zorunluluk yok. 12 Eylül itibariyle 2 doz aşısı tamamlanmış olan öğretmenlerin oranı yüzde 78 oldu. 12 Eylül itibariyle 2 doz aşısı tamamlanmış olan öğretmenlerin oranı yüzde 78 oldu. En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranı dün itibariyle yüzde 91'e çıktı. Türkiye ortalamasından 8 puan daha üstte.