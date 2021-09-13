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Bakan Özer: 'Öğrencilerimiz ile ilgili şu anda ne aşı ne de PCR hiçbir zorunluluk yok'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "1 haftalık yüz yüze eğitim sürecinde Türkiye genelinde, 850 bin sınıfın sadece 198'inde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok'' dedi.
Ekonomi 13.09.2021, 14:16
BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Benim için en kritik konu, eğitimde fırsat eşitliği. Öğrencilerimiz ile ilgili şu anda ne aşı ne de PCR hiçbir zorunluluk yok. 12 Eylül itibariyle 2 doz aşısı tamamlanmış olan öğretmenlerin oranı yüzde 78 oldu. 12 Eylül itibariyle 2 doz aşısı tamamlanmış olan öğretmenlerin oranı yüzde 78 oldu. En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranı dün itibariyle yüzde 91'e çıktı. Türkiye ortalamasından 8 puan daha üstte.