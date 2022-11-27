Bakan Nebati: “Vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadele devam ediyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor” dedi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba gösterildiği vurgulayarak, “Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz. Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.

"İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik"

Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettiklerini ve geri aldıklarını belirten Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz.”