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Bakan Nebati: “Kur Korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye İçin Varız, Bir Aradayız” sloganıyla düzenlenen sivil toplum kuruluşları istişare toplantısına katıldı.

Ekonomi 15.01.2022, 17:21
Bakan Nebati: “Kur Korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye İçin Varız, Bir Aradayız” sloganıyla düzenlenen sivil toplum kuruluşları istişare toplantısına katıldı.

Programda konuşan Bakan Nureddin Nebati, “Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi” dedi.

Çengelköy Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı. Maliye Bakanı Nebati Dünya genelinde ekonomi anlamında geriye gidiş yaşanırken Türkiye’nin sağlam bir şekilde yoluna devam ettiğini, son 19 yıl içerisindeki performansı ile ekonomide büyük bir adım atıldığını dile getirdi.

“Enflasyon sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir baş belasıdır”

Toplantıda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir baş belasıdır. Onun için bizim de attığımız adımlar var. Küresel ekonominin patinaj çektiği hatta geriye gittiği bir dönemde biz Türkiye olarak sapasağlam yolumuza devam ediyoruz. Dünya 2020 yılında 3,1 küçüldü. Türkiye 1.8 büyüdü. Türkiye bunu krizi fırsata çevirerek başardı” ifadelerini kullandı.

“Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi”

Bakan Nebati, "Mali politikalar ve atacağımız adımlarla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz. Üzerimizde bir kambur var. Aralık ayı. Ocak ayında da bir miktar enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak bundan sonrası ilk çeyrekten sonraki değişimi hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bu enflasyon sıkıntısını sadece biz değil bütün dünya hep birlikte 2022’de yaşayacak ve bunun üstesinden gelen bizler olacağız. Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi” dedi.

“Geçen yıl 225 milyar doları aşkın bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yılda 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız”

“Şimdi 2022’ye büyük umutlarla giriyoruz” diyerek sözlerine devam eden Bakan Nebati, “20 Aralık akşamından sonra her şey değişti. Bundan sonra önünü gören attığı adımların sağlamlığıyla hareket eden Türkiye’nin, 21.yüzyılın ülkesi, 2023 yılının da hedeflediği noktalara koşar adım gitmesini kanıtlayan bir döneme girdik. Başta sanayi üretim endeksimiz olmak üzere ihracatta rekorlar kırdık. Geçen yıl 225 milyar doları aşkın bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yılda 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız” diye konuştu.

“Bizler seferle yükümlüyüz, zaferle değiliz”

Kürsüde açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Neticeyle meşgul olurken çoğu zaman usulde hataya düştüğümüzü görüyoruz. Ben de geldiğim illerdeki toplantılarda eğitime destek platformu çalışmalarında sohbetlerimizde usule dair bazı hatırlatmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizler seferle yükümlüyüz, zaferle değiliz. Rabb’imiz bize şu geçtiğimiz yirmi yılda nice fetihleri, nice zaferleri nasip ettiyse aslında bu bizim seferle ilgili performansımızın bir sonucudur. Allah’u Teala’nın bizlere rahmetine muamele etmesidir. Biz bunun zamanını bilemeyebiliriz. Cumhurbaşkanımız hamdolsun yirmi yılda liderliğini kimsenin cesaret edemediği işlere cesaret etmesiyle, dirayetli duruşuyla bu ülkede çok büyük mesafeler aldırdı. Dolayısıyla bizler duacıları olacağız, yardımcıları olacağız. Kendimiz toplum olarak onları destekleyici bir toplum olmaya çalışacağız. Onlardan sonra daha önemli gelmesi için de bunu yapmaya kararız. Biz ne kadar iyi olursak bizi yönetenler de o kadar iyi olur. Biz buna inanan insanlarız. Eğer bu yönetimimizde bir sıkıntı bizi görüyorsak kendimizden kaynaklandığını düşünmek durumunda olduğumuz için peygamber efendimiz bize bunu söylüyor. O zaman biz de daha iyi olacağız. Yöneticilerimiz de daha iyi olacak. Allah’ın izniyle bu ülke elbette bayrak düştüğü yerden kalkacak. Bu ülke, bu ümmete önderlik etmesiyle, bu dünyadaki zulümleri yine önleyen, yine bitiren yirmi birinci yüzyıla damgasını vuran bir ülke olacak bir millet olacağız Allah’ın izniyle diyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

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