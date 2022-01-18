Bakan Dönmez’den gençlere "madencilik" dersi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk madencilik lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde beyaz önlüğü giyerek derse girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi açılışı için gittiği lisede, açılış sonrası öğrencilerle bir araya geldi. Beyaz önlüğü giyen Dönmez, Türkiye’nin ilk madencilik laboratuvarında 10’uncu sınıf öğrencilerine ders verdi.

Bakan Dönmez’in resmi Youtube kanalından paylaşılan görüntülere göre, Bakan Dönmez, öğrencileri Türkiye’nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik ederek, okulun dört dörtlük olduğunu ifade etti.

"Madencilik en temel kural güvenlik"

Madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşan Dönmez, "Madencilikte en temel kural önce güvenlik" dedi.

"Sizlerin canı her şeyden önemli" diyen Dönmez, geleceğin maden kahramanlarına Türkiye’nin maden potansiyelini anlattı.

Madenciliğin taş-toprak olarak görüldüğünün, ancak bu taşın toprağın içinde bir cevher gizli olduğunun altını çizen Dönmez, öğrencilere cevhere ulaşmadaki yöntemlerden bahsetti.

Kullanılan bütün ürünlerin temelinde madenlerin yattığına işaret eden Dönmez, "Otomobil metal içerikli, cep telefonun içinde silisyum var. Günlük kullandığımız birçok malzemenin ilk üretim maddeleri sizin çalıştığınız bu sektörün içinden geliyor. Vatandaşa da bunları anlattıkça sektöre olan bakış daha da güzelleşecek" diye konuştu.

Çevreyle uyumlu, insana saygılı madencilik yapılması gerektiğini aktaran Dönmez, bunun modern madenciliğini olmazsa olmazları arasında yer aldığına değindi.

Kız öğrenciler daha fazla

Dersliklerde işin teorisinin anlatıldığını belirten Dönmez, laboratuvarda ise uygulama yapıldığını dile getirdi. Lisenin Maden Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet İliş ile sohbet eden Dönmez, "Hocam gördüğüm kadarıyla kız öğrencilerimizin sayısı da maşallah fazla" ifadelerini kullandı. Öğretmen İliş’e öğrencilerin durumunu soran Dönmez, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

“Zor iş hakikaten”

Dönmez öğrencilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Bunu taş diyerek geçmeyin. Buna madenci bakınca renginden, yapısından da gözlem yapabiliyor. Ama asıl sonuçlar laboratuvardan çıkıyor. Düşünün 1 ton taşı alacaksın onu ayrıştıracaksın sonunda 1 gram bile olmayan bir ürün olacak. Zor iş hakikaten.”