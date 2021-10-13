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Bakan Dönmez: "Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün yüzde 53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor."
Bakan Dönmez: "Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün yüzde 53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor."
Ekonomi 13.10.2021, 11:27
Bakan Dönmez: "Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün yüzde 53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor."