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Bakan Dönmez: 'Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaşarak Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dikkati çekti.

Ekonomi 08.06.2021, 22:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, ‘Enerjide Yeni Müjde' başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer vererek, “Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak” ifadelerine yer verdi.

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