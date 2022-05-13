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Bahçelievler’de "Ekonomi Buluşmaları" yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ekonomi Buluşmaları” toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “İşsizlik oranımız 14.1 iken şu anda 11.5’e kadar düştü. Yatırımın artması Türkiye’nin sanayiye vermiş olduğu destek neticesinde şu anda ihracatımız rekorlar kırarak devam ediyor” dedi.

Ekonomi 13.05.2022, 13:05
Bahçelievler’de "Ekonomi Buluşmaları" yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ekonomi Buluşmaları” toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “İşsizlik oranımız 14.1 iken şu anda 11.5’e kadar düştü. Yatırımın artması Türkiye’nin sanayiye vermiş olduğu destek neticesinde şu anda ihracatımız rekorlar kırarak devam ediyor” dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından "Ekonomi Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Bahçelievler sanayici ve iş insanları bir araya geldi. Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katıldı.

“İhracat rekor kırıyor”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yatırımla birlikte ekonominin büyüdüğü belirterek, “Hepimizin bildiği gibi Dünya 2 yılda çok ciddi bir pandemi süreci yaşadı özellikle bu süreçte yaşanan arz eksikliği lojistikten kaynaklı sıkıntıdan dolayı Dünya ekonomisinde çok ciddi bir 3.1’lik daralma oldu. Türkiye 2020 yılında hepsinin içinden ayrışarak 1.8 büyüyen iki ülkeden Çin ve Türkiye olarak birisi oldu. 2021 yılında da Türkiye büyümesini arttırarak yüzde 11’lik büyümeye yaşayarak bu yılı kapattı. Bu süreçte Türkiye’nin özellikle yatırıma yapmış olduğu esnafımıza ve yatırımcımıza verdiği desteklerle pandemi sürecini en iyi şekilde atlattı. Vermiş olduğumuz kısa çalışma ödenekleri, yatırım kredileriyle; yatırımı arttırarak büyümemizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye 2021 yılında G20 ülkeleri içinde en çok büyüyen birinci ülke oldu bu bizim için oldukça sevindirici. Bu büyümeyi de gerçekleştirirken pandemi sürecinde hızla düşen kapasite kullanım oranı da yüzde 78.1 yükselerek artış devam etti. Sanayi üretim endeksimiz büyümesini devam ediyor, hizmetteki ciro endeksimiz artarak hızlı bir şekilde büyüyor. İstihdamda salgından dolayı ciddi düşüşler olmuştu 2020 yılının ilk çeyreğinde 25 milyon 300’e kadar düşen istihdamımız bugün gelinen noktada 30 milyona çok rahat ulaştı; artık Türkiye’deki işsizlik sorunu hızla kapanmaktadır. İşsizlik oranımız 14.1 iken şu anda 11.5’e kadar düştü, sevindirici yatırımın getirdiği sonuçlardan birisi. Yatırımın artması Türkiye’nin sanayiye vermiş olduğu destek neticesinde şu anda ihracatımız rekorlar kırarak devam ediyor. Özellikle 2022 yılının ilk 4 ayında ihracatımız geçtiğimiz yıllara oranla hızla yükseldi”ifadelerini kullandı.

“Amacımız yetkiyi vatandaş lehine uygulamak”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, vatandaşların yanında durduklarını ifade ederek, “Bahçelievler olarak biz işadamlarımız, sanayicilerimize elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz tabii ki takdir edersiniz ki devletin kuralı yönetmeliği var, devletin bakış açısı herkese her yerde eşit adaletli davranmak; futbol maçı gibi sahanın alanı ve kuralları belli ona göre biz uygulama yapıyoruz. Geldiğim 3 yıldır şunun talimatını verdim imar olsun ruhsat olsun; vatandaşa yapacağımız kanunun verdiği yetkiyi maksimum vatandaş lehine uygulamak. Kanunsuz yönetmeliğe aykırı olmadan vatandaşın yanındayız. Tabii ki devletin yanındayız, devletin karı çıkarını gözeteceğiz, vatandaşa da bir zulüm düşüncemiz yok, rızkın onda dokuzu ticaret olduğuna göre bakış açımız ticaret yapanın yanında olmak. Bu neyi getiriyor sizler yatırım yapıp riski satın alıyorsunuz, elinizi taşın altına koyup ihracatlar kuruyorsunuz iş yükünü azaltıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

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