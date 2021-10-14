Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgaz hacmini 16 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa ve Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz hacminin 16 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa ve Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz hacminin artırılması hakkında açıklamalarda bulundu. Şahbazov, Azerbaycan’ın Avrupa ve Türkiye’ye ihraç ettiği doğalgaz hacmini 2022 yılında Güney Gaz Koridoru vasıtasıyla 16 milyar metreküpe kadar çıkarmayı planladığını açıklayarak, “Sonuç olarak, yıllık arzı 16 milyar metreküpe çıkaracağız. Önümüzdeki yıl, Türkiye ve Avrupa’ya gaz ihracatı tam hacmine ulaşacak, 6 milyar metreküp doğal gaz Türkiye’ye, 10 milyar metreküp ise Avrupa’ya gönderilecek” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın 2023’ten itibaren Türkiye’ye 3.5 milyar metreküp ek gaz tedarik etmeyi kabul ettiğini vurgulayan Şahbazov, “Nisan 2021’de sona eren anlaşmaya göre, Türkiye, Hazar Denizi’nin Azerbaycan sektöründeki Şah Deniz gaz sahasından Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı üzerinden yılda 6.6 milyar metreküp doğal gaz tedarik etti” diye konuştu.

Azerbaycan doğalgazı, Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Anadolu Gaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla Türkiye’ye taşınıyor.