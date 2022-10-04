Avrupa’nın kuru domatesi Malatya’dan

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hasadı tamamlanan domatesler yüzlerce dekarlık alanda kurutularak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Malatya’da son yıllarda ihracatıyla dikkati çeken kurutulmuş domateste üretimin çok büyük bir bölümünün karşılandığı Kuluncak ilçesinde sezonun son ürünleri tarlalardan toplanarak kurutulma işlemlerinin ardından Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Kuluncak’ta kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda yetiştirilerek kurutulduktan sonra ihraç edilen domatesler kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlarken, çiftçilerin ise yüzünü güldürüyor.

“10 dönümle başladık 800 dönüme çıktık”

Kuru domates üretimine 12 yıl önce 10 dönümlük bir alanda başlayarak zamanla üretim kapasitesini arttırdıklarını kaydeden üretici Yusuf Boyraz, “Yaklaşık 13 yıldır domates işi ile uğraşıyorum. Esas işimiz kayısı idi dışardan domates ile ilgili talepler gelince üretime başladık. İlk denememizi 10 dönümlük bir alanda yaptık. Zamanla bunu artırarak 700-800 dönüme kadar çıktık“ dedi.

“Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyoruz”

Sektörün istihdama da büyük katkı sağladığını belirten Boyraz, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade ederek, ”Sadece Kaynarca Mahallesinde 600-700 kişi istihdam ediliyor. İşçilerin bir bölümü çevre illerden gelen tarım işçileri bir kısmı da yerli işçilerimiz. Üretimin yüzde 99’u Avrupa’ya yapılıyor yeni yeni Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapılıyor. 14 kilo domatesten bir kilo kuru domates elde ediyoruz kilogramı ise 45ila 55 TL aralığında işlem görüyor. Bölgede 300 -400 ton ürün bekliyoruz bu rakam ilçemiz ekonomisine çok büyük katkı demektir” diye konuştu