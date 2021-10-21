Avrupalı liderlerden, enerji fiyatları için toplantı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, artan enerji fiyatlarının ardından toplantı kararı aldı.

Liderler, yüksek oranlarda artış kaydeden fiyatlar karşısında alınabilecek önlemleri masaya yatıracak.

ENERJİ FİYATLARI MASADA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız. Bu bizi zayıf hale getiriyor." açıklamasını yapmış, gaz tedarikçilerini çeşitlendirme ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen hafta Komisyon, tüketicileri artan gaz ve elektrik faturalarından korumak için üye devletlerin uygulayabileceği önlemlerden oluşan bir yol haritası sundu.

AVRUPA'NIN KONUŞTUĞU ÖNLEMLER PAKETİ

DPA'nın haberine göre, seçenekler arasında vergilerin düşürülmesi, korunmasız hanelere doğrudan ödemeler ve küçük işletmeler için devlet yardımı yer alıyor.

Ancak İspanya ve Fransa gibi ülkeler Avrupa düzeyinde daha geniş kapsamlı önlemler talep ediyor.

FRANSA: FİYATLANDIRMA SİSTEMİ ELDEN GEÇİRİLSİN

Tartışılacak öneriler arasında ortak gaz depolama ve tedariki yer alıyor. Fransa, ayrıca Avrupa'da elektrik fiyatlandırma sisteminin elden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

POLONYA'DAN RUSYA'YA SUÇLAMA

Bu arada Polonya, Rus gaz devi Gazprom'u gaz dağıtımını durdurmak ve böylece fiyat artışına neden olmakla suçladı.

Von der Leyen, firmanın uzun vadeli sözleşmelerini yerine getirdiğini ancak önceki yıllarda olduğu gibi yüksek talebe yanıt vermediğini söyledi.

"MUTABAKAT ZOR" YORUMU

AB liderleri arasında görüşlerin geniş ölçüde farklı olduğu ve bundan dolayı söz konusu zirvede enerji politikası üzerinde geniş kapsamlı anlaşmalar yapılmasının pek olası görünmediği kaydedildi.