Avrupa Yatırım Holding’den tahsisli sermaye artışı başvurusu

Borsa İstanbul ana pazarda işlem gören güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yatırımlar yaparak organik ve inorganik olarak büyümesini sürdüren Avrupa Yatırım Holding, sermaye artırımına gidiyor.

Yaptığı yatırımlarla gerek Türkiye ekonomisi gerek Türkiye’nin geleceği için önemli adımlar atan Avrupa Yatırım Holding, fayda odaklı yatırımlarına devam ediyor. Borsa İstanbul ana pazarda işlem gören şirketin hakim ortağı Ramazan Burak Telli, şirketin yeni yatırımları için ödemiş olduğu 45 milyon TL’yi şirketin sermayesini güçlendirmek amacıyla yeni yönetim kurulu kararı alarak tahsisli sermaye artışına karar verdiğini açıkladı. 2021 yılında Sağlık, Tarım, Turizm-eğlence, Geri dönüşüm ve kimya sektörlerinde yatırım yapmak amacıyla Ramazan Telli tarafından şirkete ödenen 45 milyon TL’nin şirket sermayesine eklenmesi, yapılan yatırımların doğruluğu ve şirketin geleceğine olan güvenin ifadesi olarak görüldüğü belirtildi. Tahsisli sermaye artışı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapıldığı açıklandı.

Yaptıkları sermaye artırımı ile ilgili görüşlerini bildiren Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Yatırım kararları alırken fark oluşturan, ülkenin mevcut durumuna ve geleceğine katkısı olan kurumları gözetiyoruz. Sürdürülebilirlik artık günümüzün en önemli gündem maddesi. Sağlık, turizm, tarım ve çevreye duyarlı sanayi tesisleri merkez olmak üzere organik ve inorganik büyümemize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre, 2021 yılında yatırımlarına ve büyümesine hız veren holding; tarım, geri dönüşüm, turizm-eğlence sektörüne yaptığı yeni yatırımları ile ilgi çekmişti. Almış olduğu sermaye artırım kararı ile hem sermaye tabanını güçlendirecek hem de büyümesine devam edecek olan holdingin, önümüzdeki dönemde yakın takip edilmesi gereken şirketlerden biri olacağı belirtildi.