Avrupa otomobil pazarı yüzde 25,2 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 azalış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa Otomobil Pazarı Eylül ayı verilerini paylaştı. Buna göre, AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Eylül ayında yüzde 25,2 düşüş yaşandı. Otomobil pazarı 2021 Eylül ayında 2020 Eylül ayına göre yüzde 25,2 azalarak toplam 972 bin 723 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Eylül ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 300 bin 103 adet olmuştu.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Eylül döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış gösterdi ve toplam 9 milyon 161 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 567 bin 789 adetti. 2021 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artış ve 434 bin 800 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 56,8 ile Litvanya, yüzde 34,4 ile İngiltere ve yüzde 32,7 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 15,7 ile Norveç, yüzde 15,3 ile İzlanda ve yüzde 8,2 ile Estonya oldu.