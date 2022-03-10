Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?

Amerikan dolarının 6 majör dövizin ticaret ağırlıklı sepeti karşısında performansını ölçümleyen ABD dolar endeksi, %0,1 artışla 98,015’e yükseldi.

EUR/USD Çarşamba günü elde ettiği %1,6’lık kazancın çoğunu koruyarak %0,1 düşüşle 1,1065’e geriledi. Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları arasında görüşme yapılacağına dair duyuru ve azalan petrol fiyatları risk hissiyatını destekledi.

Sergei Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bugün Türkiye’de görüşecek. Rusya’nın saldırısından bu yana ikili ilk kez bir araya gelecek. Ukrayna’nın dışişleri bakanı beklentilerinin düşük olduğunu söylese de bu haber ateşkes umutlarını besledi.

ING analistleri, “Bu umutları körükleyen şey, Başkan Zelenskiy’nin Ukrayna’nın artık NATO üyeliği istemediği yönündeki yorumları gibi görünüyor. Aynı zamanda Rusya da artık Kiev’de rejim değişikliği istemiyor gibi duruyor.” dedi. “Bu izlenim, bir tür anlaşmaya varılabileceğine dair beklentilere yol açıyor gibi.”

Euronun toparlanmasına yardımcı olan diğer şey, ham petrol fiyatlarında Çarşamba günü görülen sert düşüş oldu. Büyük üreticilerin, Batı’nın Rusya üzerindeki yaptırımlarından dolayı yaşanan arz aksaklıklarını telafi etmek adına üretimi artırabileceğine dair işaretlerin ardından Brent ve WTI %12 üzerinde düşüş yaşadı.

Savaş ve savaşla ilişkili yaptırımların ham petrol fiyatları üzerindeki etkisinin baskısıyla euro, hafta başında 22 ayın en düşük seviyesi olan 1,0804’e kadar düşmüştü.

Takvimde bugün ECB toplantısı da var. Yatırımcılar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının para politikasını nasıl etkileyeceğini görmek için bekliyor. Şubat ayında politikacılar, acil durum tahvil alım programından çıkarak faiz artırımlarına zemin hazırlayacaklarının sinyalini vermişti.

ABD’nin Şubat ayı TÜFE raporu paylaşılacak. Yıllık %7,5’ten %7,9’a ulaşması bekleniyor.

Fed gelecek hafta toplanıyor ve çeyrek puanlık bir artırım yapacağı düşünülüyor.

Öte yandan USD/JPY %0,1 artışla 115,94 olurken Çarşamba günü güçlü bir artış yaşayan GBP/USD, %0,1 yükselerek 1,1384’e ulaştı. AUD/USD %0,3 değer kazanarak 0,7340’tan alıcı buldu.

Batı’nın yaptırımları sonrasında ruble büyük zarar görmüştü. USD/RUB %0,4 yükselişle 120,4700’e ulaştı.

Rus yetkililer, zarar gören ekonomiyi desteklemek ve tedavüldeki para mevcudiyetini korumak için birçok tedbir aldı ancak ekonomi, bu yüzyılın en büyük enflasyon artışlarından birine şahit olma yolunda ilerliyor. Bunun da para birimine zarar vermesi çok muhtemel. (investing.com/Peter Nurse)