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Avrupa Merkez Bankası enflasyonun gelecek yıl düşmesini bekliyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

Ekonomi 28.10.2021, 17:42
Avrupa Merkez Bankası enflasyonun gelecek yıl düşmesini bekliyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinden kurtulmaya başladığını ifade eden Lagarde, malzeme, ekipman ve iş gücü kıtlığının bazı sektörlerde üretimi engellediğini, teslimat sürelerinin önemli ölçüde uzadığını, nakliye maliyetleri ile enerji fiyatlarının da artış gösterdiğini anımsattı. Lagarde, bu gelişmelerin geleceğe yönelik ekonomik görünümü "bulanıklaştırdığını" ifade etti.

Ekonomik faaliyetlerin yıl sonuna kadar salgın öncesindeki seviyeleri geçmesini beklediklerini aktaran Lagarde, "Yüksek enerji fiyatları, önümüzdeki aylarda satın alma gücünü azaltabilir. Enflasyon, öncelikle enerji fiyatlarındaki artış ile talepteki toparlanmanın arzı geçmesi nedeniyle yükseliyor. Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki artışın büyük ölçüde petrol, gaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarındaki yükseliş, ekonominin açılmasıyla artan talebin arzı geride bırakması ve tedarik sıkıntısından kaynaklandığına işaret eden Lagarde, söz konusu etkenlerin 2022'de hafiflemesini beklediklerini kaydetti.

Lagarde, yakın dönemde arz dar boğazları ve artan enerji fiyatlarının toparlanmanın hızı ve enflasyon görünümüne ilişkin risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Arz kıtlığı ve yüksek enerji fiyatları daha uzun sürerse bunlar (ekonomik) toparlanmayı yavaşlatabilir." dedi.

ECB, bugün, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurdu. ECB Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini ise yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

#ekonomi
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