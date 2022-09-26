ATO tarafından geliştirilen ‘ATONET’ uygulaması tanıtıldı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) uzaktan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ‘ATONET’ isimli mobil uygulaması erişime açıldı.

ATO üyelerinin dijital işlerini sağlamasına yönelik geliştirilen “ATONET Üye Hizmet Platformu” isimli mobil uygulama, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla tanıtıldı. ATO üyeleri, hizmet binasına gelmeden e-Devlet üzerinden “ATONET” uygulamasına giriş yaparak, e-Belge’den başvuru ve randevu hizmetlerine, vezne işlemlerinden bilgi güncelleme ve harç iade taleplerine kadar onlarca hizmeti internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tanıtım toplantısında konuşan ATO Başkanı Baran, oda üyelerinin şirket iş ve işlemlerini yaparak hem vakitten hem nakitten kazandığını, diğer taraftan da kolay, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaştığını belirterek, “Üyelerimiz ATONET üzerinden şirket iş ve işlemlerini yaparak hem vakitten hem nakitten kazanıyor, diğer taraftan da kolay, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşıyor. ATONET Üye Hizmet Platformu’nun üyelerimizin zamanını işine ayırarak ticaretini artırması, dünya pazarlarına açılması konusunda önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum” dedi.

“Günümüzde dünyanın en değerli iki unsuru bilgi ve zaman”

Günümüzde dünyanın en değerli iki unsurunun bilgi ve zaman olduğunu söyleyen Baran, “Bizim de uygulamayı geliştirirken çıkış noktamız günümüzdeki bu en değerli iki unsuru üyelerimize sunmak ve onların gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunmaktı. ATONET Üye Hizmet Platformu ile odamızın sunduğu hizmetleri, en güncel bilgi ve gelişmeleri kısaca ticaret hayatına dair hemen her şeyi üyelerimiz için bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz de ATONET hakkında detaylı bilgi paylaşarak, uygulamanın hayata geçirildiği günden bu yana 50 bin 736 kullanıcı sayısına ulaştığını ifade etti. Üyelerin yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Yılmaz, uygulamayı daha da geliştirmek ve teknik olarak güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.