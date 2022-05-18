ATO Başkanı Baran: “19 Mayıs 1919 bir milletin küllerinden doğuşunun, istiklal bilinciyle attığı ilk adımın adı, yaktığı meşalenin ışığıdır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “19 Mayıs 1919 bir milletin küllerinden doğuşunun, istiklal bilinciyle attığı ilk adımın adı, yaktığı meşalenin ışığıdır. Bu meşale, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet aydınlatacaktır” dedi.

ATO Başkanı Baran, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baran mesajında, "Büyük önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin adını tarihe şanlı harflerle yazdırmış, azim ve kararlılığı karşısında hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 103 yıl önce Samsun’da istiklal meşalesini yakarak tüm ülkeyi aydınlattığı günü Türk gençlerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, gençlere duyduğu güveni göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini onlara emanet etti. Gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz. Onlardan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Atalarımızın savaş cephelerinde gösterdiği azmi, bizler bugün genç girişimcilerimizin de gücüyle, tüccarımızla, sanayicimizle çalışarak, üreterek ekonomik cephede gösterme gayretindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.