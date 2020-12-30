ATIL DURAN HAVALİMANLARI NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR?

Bazı taşıyıcılar uçakları restorana dönüştürerek gelir elde etmeye ve talebi canlı tutmaya çalışırken, bazıları kısa süreli “hiçbir yere varmayan uçuşlar” adı altında turizm odaklı uçuşlar düzenlemeye başladı. Hatta bu süreçte aşk temalı, insanların birbirleri ile tanışması fırsatını sunan uçuşlar düzenleyen havayollarına bile rastlayabildik. Yolcu uçaklarını kargo taşımaya dedike eden firma sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Bazıları uçaklardaki koltukları sökerek, bazıları koltukları deformasyondan koruyan önlemleri alarak yoğun şekilde kargo taşımaya odaklandılar.

Diğer yandan, bazı havayolu firmaları özellikle teknik hizmetlerini kendi bünyesinde sağlama imkanı bulunanlar, bu sürede uçurulmayan tüm uçaklarını bakıma sokmak suretiyle uçulacak tarihe hazır hale getirmeye, eksiklerini gidermeye çalıştılar.

Halen uçaklarını yere indiren onlarca havayolu olduğunu okuyoruz, duyuyoruz. Bu noktada bizler için, havacılığımızı canlı tutacak, ilaç niteliğinde bir aksiyon alınabilir. Havayolu firmalarının uçaklarını park edecekleri limanları ararken tek kriterleri park ücreti olmuyor. Havalimanının bulunduğu ülkenin iklimi de çok önemli bir unsur. Az nemli iklime sahip havalimanları tercih sebebi olma konusunda her zaman bir adım önde oluyorlar. En son örneğini; Finnair, A330 uçağını kış mevsiminde park etmesi için Fransa, Tarbes havalimanına yönlendireceğini açıklayarak gözler önüne serdi.

Ülke olarak, Tarbes havalimanın sahip olduğu iklim özelliklerine sahip olan Avrupalı havayollarının talebini rahatlıkla karşılayacak kapasitede ve sayıda onlarca havalimanımız bulunmaktadır. Aktif olarak kullanılmayan atıl durumdaki özellikle ve park ücretleri, parite esas alındığında Avrupalı havalimanlarına göre nispeten düşük olan havalimanlarımızın tercih edilmemesi için hiçbir neden bulunmazken bu konuda tek ve en büyük eksikliğin ilgili kurumun reklam ve pazarlama faaliyetleri ve ücret politikası olduğu göze çarpıyor. Konumu itibarı ile havacılık anlamında muhteşem bir fırsata sahip olan ülkemizin bu konuda da gerekli girişimlerin yapılarak adını duyurması ve döviz girdisi yapması çok kolay olacaktır. Sadece mevcut park ücretlerinin düşürülmek suretiyle revize edilmesi ve aktif bir reklam ve pazarlama stratejisi ile kısa sürede hatırı sayılır gelir elde etmek gayet mümkündür. Bu konuda tüm ilgililerin, yetkililerin ivedi aksiyon almasını sabırsızlıkla beklemekteyiz.

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