Aşı konusunda iyi haberler ekonomiyi nasıl etkiliyor?

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



Aşı konusunda iyi haberlerin gelmeye devam etmesi ile risk iştahındaki toparlanma belirginleşiyor. Ons Altın, bir süredir destek yaptığı 1.850 desteğini kırdı ve sert bir düşüş gösterdi. Diğer yandan, ABD'de Hazine Bakanlığı için eski Fed Başkanı Yellen'in konuşulması da risk iştahı açısından olumlu bir gelişme olarak izleniyor. Yellen, güvercin duruşu ile biliniyor. Bu sabah S&P500 vadelisi %0,8 civarında yükselirken, Asya'da birçok borsa artıda seyrediyor. Küresel fiyatlamalara paralel BIST100 endeksi de güne tepki alımları ile başlayabilir. Endeks, dün kurda görülen sıçrama sonrasında banka hisselerine gelen satış ile birlikte %0,73 oranında değer kaybetmişti. Dünkü düşüşe karşın sanayi endeksindeki yükseliş ve yabancı takasında net bir çıkış gözlenmemesi hisse piyasasına olan ilginin devam ettiğini gösteriyor ki son olumlu fiyatlamaların ardından majör bir politika değişikliği gözlenmiyor. Dolayısıyla, endekste satışların bugün de sürmesi durumunda - Dolar /TL'nin dünkü en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi bankalarda kısa vadeli baskının sürebileceğine işaret ediyor -1.300 civarından tepki gelebilir. Yukarıda ise yakın direnç 1.323 seviyesinde.









MAKROEKONOMİ





Trump yönetiminin, Biden yönetimine geçiş süreci için çeşitli kaynaklara ve hizmetlere erişimine imkan tanıması, Biden yönetiminin Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı getirebileceğinin gözlenmesi ve ABD'de kasım ayına ilişkin PMI verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle Wall Street dün artıda kapandı. Bugün de piyasalarda olumlu görüntünün sürdüğünü görüyoruz.

Dün küresel ölçekte öncü PMI verileri takip edildi. Avrupa tarafında artan vaka sayıları sonucu artan kısıtlamaların yansıması özellikle hizmet PMI verilerinde gözlendi ve 4. çeyrek büyüme verilerinde tekrardan daralma rakamları görebilme ihtimali arttı. Euro Bölgesi hizmet PMI 41,3'e gerileyerek keskin bir daralmaya işaret etti. Bileşik PMI ise 45,1'e geriledi. Euro Bölgesinde en belirgin düşüşlerden birini Fransa gördü, bileşik PMI 47,5'ten 39,9'a geriledi. Almanya'da ise bileşik PMI genişleme bölgesinde kalmaya devam ederken özellikle hizmet tarafındaki azalışla momentum kaybı dikkat çekti. İngiltere'de ise Euro Bölgesi ile benzer şekilde bileşik PMI, hizmet PMI tarafındaki düşüşle geriledi. Bileşik PMI 52,1'den son 6 ay düşüğü olan 47,4'e, hizmet PMI 51,4'ten 45,8'e gerilerken, imalat PMI'da ise son 3 ayın en yükseği olan 55,2'ye yükseldi. ABD tarafında ise PMI verileri beklentilerden yüksek geldi. İmalat PMI 56,7'ye, hizmet PMI ise 57,7'ye yükseldi. Ayrıca alt kalemlerde istihdam ve fiyat bileşenlerinde de artış dikkat çekti.

Yurt içinde bugün TSİ 10'da kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile sektörel güven endeksleri öne çıkıyor.



Ekim ayında reel kesim güven endeksi, KKO ve sektörel güven endeksleri sıkılaşan finansal koşullara rağmen eylül ayından da güçlü artış sergileyerek büyüme görünümüne dair olumlu mesaj vermişti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi, ekimde 4 puan artarak 109,7 seviyesine çıkmış ve Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye gelerek iyimserlik eşik noktasının üzerindeki görünümünü sürdürmüştü. Pandeminin en derin hissedildiği nisan ayında %61,9 seviyesini gören arındırılmış verilerle kapasite kullanım oranı, üst üste 6 ay artarak %74,9 seviyesine gelerek salgın öncesi seviyelere yakınsamıştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekim ayında hizmet sektöründe aylık %6,4, perakende ticaret sektöründe %1,7 ve inşaat sektöründe %0,6 artmıştı . Fakat kasım ayında artan tedbirlerin hizmet sektörü güven endeksine negatif etki etmesini beklemekteyiz ayrıca inşaat sektörü güven endeksinde de artan finansal sıkılaşma ile düşmeye başlayan konut satışlarının etkisini görebiliriz.

Nitekim geçtiğimiz cuma günü açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici güven endeksi kasım ayında 81,9 dan 80,1'e geriledi.

Yurt dışında bugün kasım ayına ilişkin Almanya IFO iş dünyası endeksi, ABD'de kasım ayına ilişkin Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksi açıklanacak. Fed ve ECB yetkililerinin de konuşmaları izlenecek.

ABD'de kasım ayında belirsizliklerin azalmasına ve olumlu aşı haberlerine karşın artan vaka sayıları ve istihdam piyasasındaki zayıflığın sürmesi tüketici güvenine negatif etki etmiş ve öncü Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi 81,8'den 78'e gerilemişti.

IFO İş Dünyası endeksinde artan kısıtlamaların ekonomik gidişat ve beklentilere etkisi takip edilecek.

Perşembe günü açıklanacak rezervleri önceden tahmin edebiliyoruz. TCMB Analitik Bilanço verisine göre 20 Kasım haftasında dış varlıklar 84,4 milyar USD'den 87,1 milyar USD'ye gelerek 2,7 milyar USD arttı. Bunun neticesinde toplam rezervin 82,4 milyar USD seviyesinden 85,1 milyar USD seviyesine yükseldiğini tahmin ediyoruz. Zorunlu karşılık rakamlarına baktığımızda ise 0,6 milyar USD arttı. Toplam rezervdeki değişimden zorunlu karşılıktaki değişimi çıkardığımızda net rezervdeki değişime yaklaşık ulaşıyoruz. Buna göre net uluslararası rezervin 2,2 milyar USD artarak 16,4 milyar USD seviyesinden 18,6 milyar USD seviyesine yükseldiğini öngörmekteyiz. TCMB'nin kendi bünyesinde yaptığı swap miktarı ise haftalık 0,6 milyar USD artarak brüt ve net rezervlere katkı yaptı.



Dün Turizm Bakanlığı tarafından ekim ayına ilişkin gelen yabancı sayısı verisi açıklandı. Gelen yabancı sayısı aylık %20,9 düşerken, salgın sonrası ilk kez aylık bazda düşmüş oldu. Yıllık bazda ise %59,4 düştü. 12 aylık kümülatif net hizmet geliri salgın öncesi 37 milyar USD civarında iken salgınla birlikte 20 milyar USD'nin altını görmüş durumda. Bu açıdan veri net hizmetler kanalıyla cari dengeye baskının devam edeceğini göstermekte.



ŞİRKET HABERLERİ



Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şekli'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı. Geniş Bant Dalga Şekli, kendi kendine kurulan ve iyileşen MANET (Mobile Ad-Hoc Network) yapı sunuyor. Aynı anda ses, video ve yüksek hızlı veri haberleşmesi yapabilen, otomatik röleleme yeteneğine sahip Geniş Bant Dalga Şekli, frekans atlamalı, uçtan uca kriptolu bir IP ağı olarak görev yapıyor. Geniş Bant Dalga Şekli, aynı anda ses ve veri çevrimlerinin birleştirilmesini mümkün kılarak taktik sahada ihtiyaç duyulan telsiz sayısı ile frekans bandı ihtiyacını ciddi oranda azaltıyor. Kaynak: AA



30 Ekim 2020 tarihli Aselsan raporumuz için tıklayınız…



Doğan Holding (DOHOL, Nötr), Çelik Halat (CELHA, Nötr): Şirket, doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 23.11.2020 tarihinde, 19,75 - 20,34 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 19,86 TL) 30.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. sermayesindeki payı 23.11.2020 tarihi itibariyle %70,47 olmuştur.



Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirket'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş; görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirket'in uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.



12 Kasım 2020 tarihli Turkcell raporumuz için tıklayınız…



SEKTÖR HABERLERİ



Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin altı ana ürün için açıkladığı verilere göre beyaz eşya iç satışı ekimde yıllık %30 artış ile 688.690 adet olarak gerçekleşti. İhracat %9 artışla 2,48 milyon adete yükselirken, beyaz eşya üretimi %20 yıllık artışla 3,2 milyon adete ulaştı.



Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOAS.E paylarında 24/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.



Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.



Özelleştirme: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güllük Liman sahası özelleştirme ihalesine dört yatırımcıdan teklif geldi. İhaleye teklif veren şirketler Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri 24 Kasım Salı günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.



DİĞER SİRKET HABERLERİ



Batısöke Çimento (BSOKE): Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 15.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokuğunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarının bu duruştan etkilenmeyeceği duyurulmuştur.



Carrefoursa (CRFSA): Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 - 08.12.2020 tarihleri arasında kullandırılacaktır.



FAİZ PİYASALARI



Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14,96'dan %14,97'ye sınırlı yükseldi. TCMB toplamda piyasayı 211 milyar TL 155 milyar TL'si (%14,96 faizle) geleneksel repo ihalelerinden ve 15 milyar TL'si(%15 faizle) 1 hafta vadeli repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. TCMB sadeleşme politikasıyla uyumlu olarak dün 10 milyar TL (%15'ten) haftalık repo ihalesi açtı. Geri kalan tutarın, 37,5 milyar TL'si BİST'te, 2,8 milyar TL'si BAPP'ta ve diğer geri kalan 0,7 milyar TL TCMB bünyesinde %15'ten kullandırıldı.





GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ





Kaynak Ziraat Yatırım