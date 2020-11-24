Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler devam ediyor

Piyasa Gündemi

Son dönemdeki olumlu gelişmelerin ardından Astrazeneca ve Oxford aşısının da %70 oranında etkili olduğu açıklandı. Son dönemde aşı kaynaklı olumlu gelişmeler yaşanırken, vaka sayılarında devam eden artış aşağı yönlü risk unsuru olarak izleniyor. Ayrıca Trump’ın Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açması da piyasalarda olumlu algılanıyor. Yurt içinde ise siyasi ve ekonomik gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 10:00 Türkiye – Reel Kesim Güveni Önem: Orta

• 10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler risk iştahını desteklerken, salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini koruyor. Trump’ın Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtığına ilişkin haber piyasaları destekleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Kur cephesinde yaşanan yükselişlere bağlı olarak BIST-100 Endeksi günü %0,73’lük düşüşle 1.314,25 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yukarı yönlü seyir devam ediyor. Asya piyasalarında Çin borsaları dışında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,89 – 7,90 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,90’lı seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Bir süredir yeni rekorlar kırmasına karşın negatif uyuşmazlıklar sergileyen BIST 100 Endeksi’nde dün kurlardaki yukarı yönlü hareketlerin de etkisi ile satışların geldiğini gördük. Endekste dün de bahsettiğimiz gibi 1.290 bu hafta için izleyeceğimiz referans noktamız olacak. Buranın üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere düzeltme gözüyle bakılabilir. Dün de en düşük 1.299’ı test eden endekste bu seviye önemli olmaya devam edecek. Yukarıda ise kapanış bazlı zirve olan 1.324 üzerinde kalınabilmesi önemli. Kısa vade için bura ilk önemli direncimiz olacak. Buranın üzerindeki kapanışlar pozitif görünümü devam ettirecektir. 1.324’ün geçilmesi durumunda ise dünkü zirve olan 1.336 gün içi izleyeceğimiz diğer önemli nokta olacak.