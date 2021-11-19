Asgari ücrete olası zam senaryosu: Yüzde 30-35 zam yapılırsa ne kadar olur?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret zammında... Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başlandı. Asgari ücrette yüzde 30 veya yüzde 35 oranında zam yapılırsa olası rakamlar ne olur? İşte cevabı...

YÜZDE 30 ORANINDA ZAM YAPILIRSA YENİ MAAŞLAR NE OLACAK?

2 bin 825 lira asgari ücret alan bir vatandaşa 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 3 bin 672 lira olacak.

Evli eşi çalışmayan bir vatandaşa 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 2 bin 876 liradan 3 bin 742 liraya çıkacak.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu vatandaşa 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 2 bin 919 liradan 3 bin 794 liraya çıkacak.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu bir vatandaşa 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 2 bin 960 liradan 3 bin 848 liraya çıkacak.

PEKİ YÜZDE 35 ORANINDA BİR ZAM YAPILIRSA YENİ MAAŞLAR NE OLACAK?

2 bin 825 lira asgari ücret alan bir vatandaşa 2022 yılında yüzde 35 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 3 bin 813 lira olacak.

Evli eşi çalışmayan bir vatandaşa 2022 yılında yüzde 35 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 2 bin 876 liradan 3 bin 886 liraya çıkacak.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu vatandaşa 2022 yılında yüzde 35 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 2 bin 919 liradan 3 bin 940 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu bir vatandaşa 2022 yılında yüzde 35 oranında zam yapılırsa yeni maaşı 2 bin 960 liradan 3 bin 996 liraya çıkacak.

YETKİLİLER ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini söylemişti. Erdoğan açıklamasında "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette yapılacak artışın enflasyon oranı üstünde olacağı mesajını vermişti. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" diye konuşmuştu.

Kaynak: Milliyet