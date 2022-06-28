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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Çarşamba günü toplanacak.
Ekonomi 28.06.2022, 00:24
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Çarşamba günü toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.