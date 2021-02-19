ASELSAN’ın ürettiği “ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat” sayısı 100 bine ulaştı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Sözleşmesi kapsamında bugüne kadar 100 bin adet mühimmat üretti.

29 Aralık 2017 tarihinde imzalanan 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Sözleşmesi kapsamında ASELSAN tesislerinde bugüne kadar 100 bin adet ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat üretildi. Atom 35 mm parçacıklı mühimmatın hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalaması, namlulu sistemlerin etkili hava savunma silahları olarak kullanabilme imkanı sağladığı belirtildi.

Modernize çekili top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm parçacıklı mühimmatla birlikte kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkinlik sağlıyor. ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat, ASELSAN ana yükleniciliğinde MKEK ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte geliştirildi ve katmanlı hava savunmasının önemli bir unsuru olduğu ifade edildi.