Arslantürk: "Pandemi fındık tarımını bize yeniden öğretti"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, pandeminin yöre insanına fındık tarımına olan ilgiyi arttırdığını belirterek “Pandemi bize tekrar bahçeye dönmeyi öğretti. Orada olması gereken uygulamaları yapmayı öğretti. Bu belki bizim için bir fırsat oldu" dedi.

Pandeminin aynı zamanda fındık bahçelerinde olması gereken uygulamaları da yapmayı öğrettiğine dikkat çeken Arslantürk, bu yılki hedeflerinin üreticilere 100 bin adet fındık fidanı dağıtmak olduğunu söyledi.

Geçen yıl fidan dağıtımına hayli ilginin olduğunu ifade eden Arslantürk “Pandemi bize tekrar bahçeye dönmeyi öğretti. Orada olması gereken uygulamaları yapmayı öğretti. Bu belki bizim için bir fırsat oldu. Bunun yanında zaten özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki fındık bahçelerinin yaş itibariyle aşırı yaşlanmış olmaları bir yenileme çalışmalarını başlattı. Trabzon Ticaret Borsası olarak geçen yıl üreticiye 60 bin tane fidan dağıttık. İlgi ve alaka son derece fazla idi. Bu yılda hedefimiz 100 bin fidan dağıtmak. Kasım ayından itibaren de üreticimize ücretsiz dağıtacağız” diye konuştu.

Fındık ihracatının 2 milyar doların üzerinde olduğunu ancak hedeflerinin bunu iki katına çıkartmak olduğunu kaydeden Arslantürk, ”130’dan fazla ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Bizim hedefimiz bu en az iki katına çıkarmak. Bu da üretimdeki miktarı artırmadan geçiyor, o konuda da gerek bakanlık gerekse Sivil Toplum Örgütleri gerekse bu işle iştigal ihracatçı, üretici firmalar üreticiyle birlikte hareket ediyor. Son 3-4 yıldan beri bu çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor ve meyvelerini almaya başladık. Artık bundan sonra hedefimiz verim ve kaliteyi en üst düzeye çıkartabilmek” şeklinde konuştu.