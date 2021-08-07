Arsa fiyatları 5 bin liraydı, bir yol yapıldı 500 bin liraya uçtu

İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Kocaeli’de hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu kenarındaki arsa fiyatları, son bir yılda yüzde 25 arttı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların arsalara yönelmesi gerektiğini söyleyen emlakçı Nuriye Köksal, özellikle Kocaeli’nin Arapların gözbebeği haline geldiğini belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli geçişinde arsa fiyatlarını da arttırdı. Kocaeli’de, Kuzey Marmara Otoyolu çevresinde bulunan arsa fiyatları, son bir yıl içerisinde yüzde 25 arttı. Kuzey Marmara Otoyolu yapılmadan önce dönüm fiyatı 5-10 bin TL arasında değişen arsa dönüm fiyatları, otoyolun hizmete açılması ve pandeminin etkisi ile 500-600 bin TL’ye kadar yükseldi. Pandeminin etkisi ile şehir merkezlerinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede hizmet veren emlakçılar, bölgenin Arap yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirtti. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’den arsa ve ev almasıyla da fiyatların artış gösterdiğini söyleyen emlakçı Nuriye Köksal, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara ev yerine arsa almaları konusunda tavsiyede bulundu.

“Kuzey Marmara Otoyolunun yapılması ile fiyatlar attı”

Kuzey Marmara Otoyolu yapılmadan önce fiyatların daha düşük olduğunu söyleyen emlakçı Nuriye Köksal, “Kuzey Marmara Otoyolunun yapılacağına dair ilk söylentiler çıktığı zaman burada ilk başlangıçta arsaların dönümü 5 bin TL, 10 bin TL civarında satılıyordu. Bu söylentiler artınca bu 5 binlik, 20 binlik arsalarımız 100 bin TL, 200 bin TL olarak değişmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolunun yapılması ile birlikte de arsaların dönümü 500 bin TL, 600 bin TL civarında fiyatlar yükselmeye başladı. Fiyatlarının artış göstermesinin sebebi İstanbul’a çok yakın olmasıdır. Aynı zamanda pandemi dönemindeyiz, insanlar evde kapalı kalmanın bunalımını çektikleri için daha çok arsalara, tarlalara dönmeye başladılar. Herkes elindeki bütün birikimini arsaya tarlaya yatırıp ‘oraya küçük bir konteyner koyayım, hafta sonları oraya gideyim, yeşillikler içinde geçireyim’ istiyor. O yüzden Kuzey Marmara Otoyolunun yapılması, bu bölgesi için özellikle Kandıra yolu üzeri veya Derince, Körfez tarafındaki köylerimizde büyük bir gelişme sağladı. Hatta bu gelişme ile oradaki emlakçıların sayısı da arttı, daha çok satış olmaya başladı. Pandemi döneminde birçok emlakçımız çok zor bir dönem geçirdi. Ama arsa çalışanlar, tarla çalışanlar bu otoyolumuz sayesinde çok güzel kazançlar elde ettiler” dedi.

“Pandeminin etkisi ile arsa ve ev fiyatları yüzde 25 arttı”

Vatandaşların daha çok arsaya yatırım yapmalarını tavsiye eden Köksal, "Arsa asla değer kaybetmez, hep üzerine koya koya gider. Ev de üzerine kar payı koyar ama ev üzerine bir koyarsa arsa üzerine 5 koyar. Çünkü önce tarla olarak alırsınız, sonra arsaya çevirirsiniz sonra imar geçer ve daha çok değerlenir. Arsa her zaman değer kazanır, arsanın fiyatının düştüğü görülmemiştir. Yaklaşık olarak son bir yıl içerisinde pandemi sonrası için yüzde 25 tarlalarda ve arsalarda fiyat arttı sadece pandemiden dolayı. Otoyoldan sonra arsa fiyatları yüzde 200, yüzde 300’lük bir artış oldu” diye konuştu.

“En güzel yatırım arsa”

Arsa almak isteyenlere önerilerde bulunan emlakçı Köksal, “Arsa almak isteyenler muhakkak belediyelerden imar planına baksınlar, yerine baksınlar. Arsa tarla vasfında mı, arsa vasfında mı veya niçin alıyorlar, niçin kullanacaklar, sadece ekip biçmek için mi? Yüzde 5 imarlı diyorlar ve o şekilde satış yapmaya çalışıyorlar. Ona dikkat etmeleri lazım. İmar gerçekten yüzde 5 var mı? Çünkü her yerde yüzde 5 verilmiyor. ‘Konteyner koymaya izin alabilir miyiz?’ Bunları sormaları gerekiyor. Bunları sorarak araştırarak alsınlar. Şuanda en güzel yatırım arsa. Arsalarımız azalıyor, binalarımız çoğalıyor” şeklinde konuştu.

“Kocaeli Arapların gözbebeği oldu”

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de çok fazla arsa aldıklarını söyleyen Köksal, "Yabancı uyruklu kişiler genellikle arsa alımı dışında müstakil evlere yöneldi. Ev alıyorlar veya arsa alarak kendi düşüncelerine göre ev yapıyorlar. Özellikle Araplar tarafından talep çok fazla, özellikle Kocaeli Arapların gözbebeği oldu. Özellikle Kuveytliler çok fazla arsa alıyorlar. Kendilerine özel siteler yaptırıyorlar. 50, 60 Kuveytli birleşiyorlar, arsayı alıp kendi isteklerine göre siteler yapıyorlar. Onların çalışmalarını görüyorum, birkaç projelerini inceledim. Şu anda emlak sektörü de o yüzden gelişiyor. Yabancıların gelmesiyle fiyatlar daha da arttı” ifadelerini kullandı.