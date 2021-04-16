Arnavutluk Büyükelçi Robo’dan Türk iş adamlarına stratejik alanlarda işbirliği çağrısı

Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Arnavutluk’un Türk şirketlerine ve ürünlerine kapılarının açık olduğunu belirten Büyükelçi Robo, “Daha fazla Türk ürün ve şirketini ülkemizde görmek isteriz” dedi.

Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Baran, ziyarette kartallar ülkesi Arnavutluk ile Türkiye arasında köklü tarihi bağlarla uyumlu bir şekilde gelişmiş ticari ilişkilerin henüz istenilen seviyede kurulamadığını belirterek, “Telekomünikasyon, finans, yenilenebilir enerji, maden, eğitim ve sağlık alanlarında iki ülkenin ticaretini geliştirmek için TOBB öncülüğünde ATO ve Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları ve sektör temsilcileriyle pandemi sürecinde webinar üzerinden toplantılar gerçekleştirebilir, daha sonra da yüz yüze bu ilişkileri geliştirebiliriz. Ticaretimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedef olan 1 milyar euroya çıkarmak için ATO olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” açıklamasında bulundu.

Baran, nüfusunun yüzde 50’sinin tarımla uğraşmasına ve ekilebilir alanların organik tarıma elverişli olmasına rağmen Arnavutluk’un tarım ithalatçısı bir ülke olduğuna dikkat çekerek, tarım alanında ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Baran, iki ülkenin tekstil ve ayakkabı sektörlerinde gerçekleştireceği işbirlikleriyle başarılı çalışmalara imza atabileceğini ifade etti. 600 Türk şirketinin Arnavutluk’ta 3,5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, yatırımları artırmaya yönelik adımların da karşılıklı diyaloglarla ele alınabileceğini aktardı. Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Başkent’in Türkiye’nin sağlık turizmi gerçekleştiren illeri arasında yer aldığını dile getirdi. Baran, Arnavutluk’tan Ankara’ya sağlık turizmi amacıyla ziyaretlerin gerçekleştirilebileceğini, bu amaçla paket turlar hazırlanabileceğini belirtti. ATO olarak Esenboğa’dan yurt dışına direkt uçuş sayısını artırmak üzere çalışma yaptıklarını da hatırlatan Baran, pandemi sonrasında Tiran’a da direkt uçuşların başlatılmasına ilişkin talepte bulunacaklarını bildirdi.

Büyükelçi Robo’dan stratejik alanlarda işbirliği çağrısı

Büyükelçi Robo ise, Türkiye’nin Arnavutluk’un dördüncü ticaret ortağı olduğunu belirterek, pandemiye rağmen işbirliğini artırmak üzere çalışma yaptıklarını söyledi. Arnavutluk’ta yatırım stoğunda Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını bildiren Büyükelçi Robo, bu yatırımların bankacılık, enerji, altyapı yatırımları, eğitim ve sağlık gibi stratejik alanlarda gerçekleştiğini kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 460 milyon euro olduğunu kaydeden Robo, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı’nın 1 milyar euro seviyesine ulaşmayı hedef koyduğunu hatırlatarak, “ATO’nun bu rakama ulaşmaktaki rolü son derece önemli” dedi.

Arnavutluk’un Türk şirketlerine ve ürünlerine kapılarının açık olduğunu belirten Büyükelçi Robo, “Daha fazla Türk ürün ve şirketini ülkemizde görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Enerji koridorunda iki ülke

Arnavutluk ile Türkiye’nin hem Akdeniz hem de Balkan ülkesi, NATO müttefiki ve AB adayı olduklarını kaydeden Robo, “Aynı yönde ilerliyoruz. Coğrafi açıdan da benzerliklerimiz var. Türkiye gibi Arnavutluk da doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü işlevi gören coğrafi konuma sahip. Telekomünikasyon, yol ve enerji alanında koridorlar iki ülke olarak bizi birleştiriyor. Bu da bizim ileriki işbirliklerimizin çerçevesini ve kapsamını genişletebilecek ve kolaylaştırabilecek bir stratejik fırsat olarak önümüze çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birlikte gerçekleştirebileceği projeler olduğunu kaydeden Büyükelçi Robo, “Bunun için Ankara Ticaret Odası ile işbirliğinin faydalı olacağına inanıyorum. Bu inancı da ATO ve Tiran Ticaret Odası arasında yapılacak işbirliği anlaşmasıyla somutlaştırabileceğimizi düşünüyorum. Bunun ardından eşleştirme toplantıları gerçekleştirerek işletmelerimiz arasında bağlantılar sağlayabiliriz” dedi.

Büyükelçi Robo, pandeminin başladığı dönemde Türkiye’nin Arnavutluk’a maske ve tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlatarak, bu süreçte Arnavutluk’tan hastaların Türkiye’ye gelerek hastanelerde tedavi olduğunu bildirdi. Büyükelçi, “Türk kardeşlerimize pandemi sürecinde sağlık konusundaki destekleri için de teşekkür etmek isteriz” dedi.

TOKİ, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü’nün Arnavutluk’ta çalışmalar yaptığını kaydeden Büyükelçi Robo, Arnavutluk’ta geçen yıl yaşanan depremde AFAD yetkililerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, ardından da TOKİ’nin deprem konutu, hastane ve sosyal tesis inşaatına başladığını belirterek, konutların temmuz ayında tamamlanacağını söyledi. Büyükelçi Robo, “Bu süreçte Türkiye’nin verdiği destek diğer Avrupa ülkelerinin verdiği destekten daha yüksekti” açıklamasında bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk’a sahra hastanesi kurma sözü verdiğini hatırlatan Büyükelçi Robo, “60 milyon euro tutarında hastane Türk Cumhurbaşkanı tarafından Arnavutluk halkı için hediye niteliğinde” dedi.

Hastanenin 50 Türk doktor, hemşire ve yöneticisi tarafından Türk modeli ile yönetileceğini bilgisini veren Robo, “Arnavutluk’ta mümkün olduğunca çok Türk varlığı olmasından hoşnuduz” dedi.