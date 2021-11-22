Arıcılık sektöründe sosyal sorumluluk projelerine hız verildi

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıcılık sektörünün bu yıl iklimsel felaketlerden çok etkilendiğini ve arıcıları desteklemek için yaptıkları sosyal sorumluluk projelerini anlattı. Samancı, arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyen kişileri teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimleriyle buluşturdu.

Arıcılık eğitimlerinden bal arısı zehri üretimine kadar birçok eğitim düzenlenmesine öncülük eden Samancı, “Sözleşmeli Arıcılık Modeli kapsamında, Erzincan’da özel bir firma ile iş birliği yürüterek arıcılara ’Temel Arıcılık Eğitimi’ düzenledik. Ayrıca Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz tarafından ana arının kovana yerleştirilmesi ve arıcılık teknikleriyle ilgili değerli tüm bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle ’Sözleşmeli Arıcılık Modeli’nin tüm süreçlerini arıcılara detaylı olarak anlattık. Eğitim sonunda 25 kursiyer arıcımıza katılım sertifikaları teslim edilirken, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeline katılan arıcılarımızla sözleşme yaptık” diye konuştu.

Arı ürünlerinin üretimine teşvik ediliyor

Eğitimler ile arıcılar bal dışında arı ürünleri üretimine teşvik ediliyor. Doğal arı ürünlerinin tüm üretim aşamaları üzerine olan bu teorik ve uygulamalı eğitimler ile arıcılar bal dışında arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimine teşvik ediliyor. Katma değerli ve inovatif arı ürünleri bu şekilde kovandan sofraya en doğal hali ile ulaşıyor. Böylece hem sürdürülebilir üretim hem de milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

Arı zehrinin üretim aşamaları arıcılara detaylı olarak aktarıldı

Gerçekleştirilen diğer bir projede ise Düzce Üniversitesi’nde arıcılara yönelik teorik ve uygulamalı “Bal Arısı Zehri Üretim Eğitimi” düzenlendi. Çok değerli ve etkili bir arı ürünü olan arı zehrinin üretim aşamaları arıcılara detaylı olarak aktarıldı. Etkinlik Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı öncülüğünde gerçekleştirildi.

20 çocuğa katılım sertifikaları elden verildi

İyi arıcılık uygulamaları kapsamındaki ilk defa gerçekleşen arı zehri eğitimine katılan 45 arıcı Sözleşmeli Arıcılık Modeli’ne dahil edildi. Kemerburgaz’da yapılan ve Ziraat Mühendisi Dr. Bahri Işık’ın verdiği “Temel Arıcılık Eğitimi”nde ise koruma altında olan çocuklara arı ürünleri anlatıldı ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Eğitime dahil olan 20 çocuğa katılım sertifikaları elden verildi. Bu eğitimle çocukların arıcılık mesleğine adım atmalarına ön ayak olunarak çocuklara bir gaye kazandırıldı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının hız kesmeyeceğini söyleyen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur, “Teorik ve pratik arıcılık eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da arıcılarımıza temin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu desteklere ve sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.