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Ardahan-Et entegre tesisinin açılışı yapıldı

Ardahan’dan 20., 21. ve 23. Dönem Milletvekili seçilen AK Parti eski milletvekili Saffet Kaya, Ardahan-Et’in açılışı ve çeşitli programlara katılmak için geldiği memleketinde coşkuyla karşılandı. Eski vekili çok sayıda vatandaş şehrin girişinde araç konvoylarıyla karşıladı. Saffet Kaya’yı omuzlarına alan sevenleri aracına kadar omuzlarında taşıdı.

Ekonomi 23.05.2022, 11:39
Ardahan-Et entegre tesisinin açılışı yapıldı

Ardahan’dan 20., 21. ve 23. Dönem Milletvekili seçilen AK Parti eski milletvekili Saffet Kaya, Ardahan-Et’in açılışı ve çeşitli programlara katılmak için geldiği memleketinde coşkuyla karşılandı. Eski vekili çok sayıda vatandaş şehrin girişinde araç konvoylarıyla karşıladı. Saffet Kaya’yı omuzlarına alan sevenleri aracına kadar omuzlarında taşıdı.

Kars Havaalanından karayoluyla gelen Kaya, Çamlıçatak köyü kavşağında kendisini karşılamaya gelenleri selamlamak için aracından indi. Saffet Kaya’yı görmek ve selamlaşmak isteyen Ardahanlılar eski vekillerini sırtlayarak metrelerce omuzlarda taşıdı.

Yaklaşık 20 hayvanın kesildiği karşılama töreni sonrasında Ardahan-Et’in açılış törenine katılan eski Milletvekili Saffet kaya, burada yaptığı konuşmada, “Hayatımda unutamadığım anlardan birini bugün yaşıyorum. Ardahan’a geliyorum dediğimde, çok büyük bir sevgi seliyle karşıladılar ve bizleri bağrına bastılar. Bundan daha büyük bir onur daha büyük bir şeref asla yoktur. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Kalıcı olan gönüllerdeki yer. Dört dönem bu şerefli halk bizi seçti. Hiçbir zaman gönül bağımızı koparmadık. Hiçbir zaman kalbi muhabbetimizi koparmadık. Vekil olup olmamak meselesi değil memleketi sevmek. Memleketi gönülden seviyoruz. 30 yıl siyaset yaptık ve bu süreçte gönül gönüle verdik. Hiç kimseyi, hiçbir şekilde düşüncesinden, fikrinden, ideolojisinden, ırkından ve mezhebinden dolayı asla ve kata ayırmadık kesinlikle” dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise, "Bizim fabrikamız hayvan pazarıdır. Fert başına canlı hayvan, büyükbaş hayvan düşen Türkiye’deki birinci iliz. Yazın 450 bin sayısını yakaladığımız büyükbaş hayvana sahip oluyoruz. Bu da fert başına 4,5 hayvan düşüyor. Biz bu varlığın üzerine iyi gitmeli ve mutlaka yem ve et entegre tesislerimizi kurmalıyız. Üreticilerimize önceden sütü alır gibi daha öncesinden avans vererek ürettiği hayvanı geri alacak bir sistem kurmak zorundayız" dedi.

Ardahan-Et’in açılış törenine katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner de, "Çok büyük çaplı bir restorasyon ve yenileme çalışmasının ardından açılış sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Ardahan denilince Türkiye’de yaylalar ve meralar, güzel tabiatı ve hayvancılık gelir akla. Yani ilimizin karakteristiği bu. 400 bin civarında büyükbaş hayvan varlığımız, 120 bin civarında küçükbaş hayvan varlığımız söz konusu ve Türkiye de kişi başına en fazla büyükbaş hayvan varlığının söz konusu olduğu il Ardahan. Ardahan denilince tarım ve hayvancılık akla geliyor. İlimizin en büyük potansiyeli tarım ve hayvancılık. Bunu geliştirmemiz lazım. Bugün açılış sevincini paylaştığımız bu tesis bunun bir adımı olacaktır" şeklinde konuştu.

Ardahan-Et entegre tesisi 670 dönüm arazi üzerine kurulu. 11 bin metrekare kapalı alana sahip. Türkiye’nin en büyük arazisine sahip et entegre tesisi. 250 büyükbaş, 750 küçükbaş günlük kesim kapasitesine sahip. Ayrıca besi ahırları ise 600 büyükbaş, 700 ise küçükbaş hayvan kapasitesi olan bir tesis.

Ardahan-Et’in açılış törenine Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 20. 21. ve 23. Dönem Milletvekili seçilen eski milletvekili Saffet Kaya, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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