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Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına otomatik zam geliyor...
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri mayıs ayına göre azami yüzde 25 artacak.
Ekonomi 30.05.2022, 15:35 30.05.2022, 15:43
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.
Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.
Ayrıca, trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.