banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına otomatik zam geliyor...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri mayıs ayına göre azami yüzde 25 artacak.

Ekonomi 30.05.2022, 15:35 30.05.2022, 15:43
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına otomatik zam geliyor...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.

Ayrıca, trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

#Trafik sigortası
Yorumlar (0)
29°
açık